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在巨城停車場飆車？網揪1細節轟矛盾 一票人笑：只在乎標錯車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

有網友今在臉書「新竹大小事」指出，昨天下午2時許，在新竹巨城購物中心停車場7至8樓間，目擊2輛車輛疑似在室內競速行駛，引發現場出入口交通壅塞，不過該貼文也引來一面倒質疑。據了解，該車底盤較低，行駛下坡時採S型緩慢前進，並非飆車。

劉姓男子於兒童節之際前往六福村主題樂園停車場飆車引發社會關注，今天也有網友在臉書「新竹大小事」指出，昨天下午在巨城目擊一輛BMW和Toyota 86在停車場飆車，且駕駛座及副駕駛座分別有年輕男女乘坐，提醒路過民眾注意安全。

貼文曝光後，引發大量網友討論，多數網友質疑爆料內容的準確性，指出所謂「86」實為Toyota GR Supra（俗稱牛魔王），而非Toyota 86，並認為爆料者對車種辨識有誤。另有網友指出，停車場環境空間受限，車輛即使加速，亦難以構成所謂「飆車」情況，質疑「飆車導致壅塞」的說法邏輯矛盾。

部分網友更戲謔回應：「新竹人不在乎飆車，只在乎你標錯車」，甚至有人調侃「沒有影片作證，就等同於憑空指控」。也有人幽默表示：「如果真的要在停車場甩尾飆車，技術水準必須極高，不是一般人能做到」。此外，也有網友強調，爆料應提供更具體證據，如影片佐證，否則容易對當事人造成不必要的抹黑與誤解。

據了解，2車因底盤較低，巨城停車場因坡道較陡，2車下坡時為避免車子的前下擾流板被撞，因此採S型方式前進，同時放慢速度，避免直接直行下坡撞擊，也並無飆車一事。

今有網友在臉書「新竹大小事」指出，昨天下午在巨城目擊一輛BMW和Toyota 86在停車場飆車，但卻因認錯車款引來大批留言。圖／取自新竹大小事
今有網友在臉書「新竹大小事」指出，昨天下午在巨城目擊一輛BMW和Toyota 86在停車場飆車，但卻因認錯車款引來大批留言。圖／取自新竹大小事
有網友今在臉書「新竹大小事」指出，昨天下午2時許，在新竹巨城購物中心停車場7至8樓間，目擊2輛車輛疑似在室內競速行駛。圖／取自新竹大小事
有網友今在臉書「新竹大小事」指出，昨天下午2時許，在新竹巨城購物中心停車場7至8樓間，目擊2輛車輛疑似在室內競速行駛。圖／取自新竹大小事
貼文曝光後，引發大量網友討論，部分網友更戲謔回應：「新竹人不在乎飆車，只在乎你標錯車」。圖／取自新竹大小事
貼文曝光後，引發大量網友討論，部分網友更戲謔回應：「新竹人不在乎飆車，只在乎你標錯車」。圖／取自新竹大小事

停車場 巨城 新竹

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