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影／台中大里氣爆「施工坑竄噴火龍」 8工人遭灼傷…他痛到倒地打滾
台中市大里區今天下午傳出氣爆意外，欣林天然氣公司工人圍在施工坑旁施工遷移瓦斯管線時，疑似瓦斯外洩引發氣爆起火，現場8名工人頭部、手臂等處遭輕度燒燙傷，其中6人送醫救治。
6名送醫工人傷勢為5%至8%、一至二級燒燙傷，多在臉部及手臂，分別為61歲傅、48歲梁男左手燒燙傷，送往中山附醫治療；35歲詹、33歲蕭和27歲彭男分別有嘴唇、臉部、左右手和左耳等處燒燙傷，送往亞大醫院治療；68歲彭男左右手燒燙傷，送往大里仁愛醫院。另外，64歲趙男、54歲謝男左手輕傷，拒送醫。
大里區東南路148巷今天下午2時32分傳出氣爆意外。從監視器畫面顯示，當時有一群工人圍在施工坑周邊作業，突然間熊熊大火從施工坑噴出，眾人見狀紛紛向外閃避，有工人遭灼燒痛到在地上打滾，也有人立即拿滅火器滅火。
附近居民表示，當時突然聽到外面有施工人員大聲喊叫，出門一看，發現施工坑還在噴火，已有人拿滅火器滅火，一名男子臉部被燒到，頭髮被燒到捲曲，正在沖水降溫，她立即進屋拿冰枕讓對方冰敷。
現場施工人員表示，當時現場施工進入尾聲，已鋸完管線，正在安裝，準備收工，不知何故突然從施工坑噴出火來，他立即拿滅火器滅火。
台中市消防局立即派遣第三大隊和轄區大里分隊等共5個單位，出動各式消防車10輛、消防人員24名前往現場，指揮官為第三大隊組長鍾旺哲，警方也圍起警戒線，管制交通。
鍾旺哲說，消防局獲報到場，現場已無火煙，有6名工人送醫，據了解，現場為天然氣管線移置作業，疑似天然氣管線填塞不完整，造成洩漏，遇高溫引燃氣爆；因到場偵測發現，現場還有些微的天然氣洩漏，立即射水防護，目前經偵測已止漏完畢。
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