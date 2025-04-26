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行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

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影／行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

又是未禮讓，女子從行人穿越道過馬路，慘遭機車騎士撞上，再向前噴飛撞上對向機車，因內出血緊急送醫，涉嫌肇事的機車騎士業姓男子酒測值為零，警方今依道交條例規定之不依規定駛入來車道及不暫停讓行人先行通過致人受傷，依法開單告發。

新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，沿宜安路往中和路方向行駛，先不依規定駛入來車道，再行經行人穿越道時與正在過馬路的行人黃姓女子（30歲）發生碰撞。

黃女遭機車撞飛後，再撞上對向機車，因腹部內出血緊急送醫，而業男則是嘴部擦傷。據了解，業男酒測值為零，中和交通分隊員警依規定繪製現場圖、攝影拍照後，今依道交條例規定之不依規定駛入來車道及不暫停讓行人先行通過致人受傷，依法開單告發，最高可處3萬7800元罰鍰及吊扣駕照1年。

新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，疑未禮讓從行人穿越道過馬路的黃姓女子，黃女遭撞飛還撞上對向機車。因內出血急送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，疑未禮讓從行人穿越道過馬路的黃姓女子，黃女遭撞飛還撞上對向機車。因內出血急送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，疑未禮讓從行人穿越道過馬路的黃姓女子，黃女遭撞飛還撞上對向機車。因內出血急送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，疑未禮讓從行人穿越道過馬路的黃姓女子，黃女遭撞飛還撞上對向機車。因內出血急送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，疑未禮讓從行人穿越道過馬路的黃姓女子，黃女遭撞飛還撞上對向機車。因內出血急送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市機車騎士業姓男子今行經中和區宜安路，疑未禮讓從行人穿越道過馬路的黃姓女子，黃女遭撞飛還撞上對向機車。因內出血急送醫。記者王長鼎／翻攝

中和 機車騎士 行人

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