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桃園101歲高齡翁家中摔倒起不來 80歲妻一招成功救援
高齡101歲的劉姓老翁昨下午3時許不慎在桃園市中壢區家中摔倒，不過同樣高齡80多歲的老伴無法獨自將劉翁扶起，只好報案求助，警方獲報後到場協助，所幸劉翁僅腿部輕微擦挫傷、雙手發麻情形，並無大礙，2夫婦相當感謝警方協助。
中壢警分局中福派出所於昨下午3時許獲劉婦報案，稱劉翁在穿衣服時不慎跌倒，導致腿部輕微擦挫傷，而且雙手發麻情形，但家中僅有她，不夠力氣將劉翁扶起，實在沒辦法處理這樣的狀況，只好報警。
警員宋豐軒、楊淑媛趕抵他們位於桃園市福州二街的屋內時，發現劉翁倒臥於房內地面，員警趕緊上前關心，細心攙扶老翁至客廳讓救護人員協助。經救護人員到場評估，老翁沒有生命危險大礙，後續仍要留意細心觀察。夫婦倆對員警的溫暖協助，表達由衷感謝，好在有警察來，不然一個人真的沒辦法扶先生起來。
中壢警分局長林鼎泰呼籲，家中若有年邁親屬，應多加留意居家安全，盡量避免地面濕滑及障礙物堆置，並可適度安裝扶手、防滑墊等設備，以降低跌倒風險。警方也將持續秉持「視民如親」精神，隨時為民眾提供最即時的協助。
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