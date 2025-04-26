影／不知被包圍…詐團車手約面交專心數錢 桃警埋伏當場逮住他

桃園市一名被害人因誤信詐騙集團假投資詐騙陷阱損失數十萬元，向桃園警分局武陵派出所報案，員警依規定受理並組成查緝小組，立即啟動百斬計畫，與被害人保持密切聯繫，今(26)日在詐團又與被害人相約面交時，成功埋伏，將正在數錢的車手當場壓制逮捕。

警方表示，今日詐騙集團成員重施故技，與被害人約定面交50餘萬元投資款，員警立即進行監控，53歲陳姓車手出面取款，正低頭專心數錢的時候，茫然不知已經被員警包圍，當場被員警壓制逮捕，起獲偽造員工證件及收據等物品，依法後續將持續擴大追查其幕後集團，警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證之訊息，以免成為詐騙受害人。

分局長王智民表示，警政署實施「百斬計畫獎五萬專案」，號召全民檢舉詐欺取款車手，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉成功，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒5萬元檢舉獎金，呼籲所有民眾齊心消滅詐騙犯罪。 員警在今(26)日詐團又與被害人相約面交時，成功埋伏，將正在數錢的車手當場壓制逮捕。圖／AI生成

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】詐團車手約面交專心數錢 桃警埋伏當場逮住他