台北公寓水塔驚見老翁陳屍…住戶喝屍水？高大成：稀釋臭味不明顯

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台北市大安區一處高級公寓水塔內昨晚驚見7旬黃男陳屍。中山附醫法醫科主任高大成說，大體泡水二天會有屍水出來，由於住家用水都會先煮過，不太會中毒，再加上水塔的水稀釋，腥臭味不明顯，但住戶若得知喝2天屍水可能會吐出來。

據了解，這名黃姓老翁借住該棟公寓弟弟家，23日失聯，家屬報警協尋。警方調閱監視器，未看到死者進出公寓，經搜索公共區域，晚間7時許發現死者陳屍水塔內。

由於死者沒有外傷，且疑有精神不佳情況，警方初步懷疑老翁可能是不慎墜入水塔造成憾事，警方報請檢察官相驗，沒有他殺嫌疑。

高大成認為，由於老翁沒外傷，推估約八成是意外，要先看水塔有多大？是否很簡單就能進入，再來看掉入水中是頭下還是腳下，頭下可能是查探不小心掉入，若腳下可能是突然失智誤以是住家浴缸失足。也有可能不在自己家因失智迷路失足，但由於水塔有一定高度，若還攀爬上去、掀開水塔蓋子，相當奇怪。

高大成指出，由於人窒息死亡，排洩物會排出，其大體若泡水2天，推算腐敗12小時，泡2天屍水不明顯，主要是排洩物以及身上衣服沾染細菌等比較麻煩，若水塔量體大，稀釋下來，比較沒有味道。

高大成說明，一般來說，大體泡水約二至三天會有屍水出來，約四、五天味道變得非常明顯，原則上屍水有腥狊味，但一般住家用水都會煮過，原則上不致於中毒、細菌感染不明顯，可能有一點點異味，但若得知會喝2天屍水，可能直接吐出來。

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