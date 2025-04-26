大樓管理員曾阻拖吊賓士遺體車 高雄警方「堅持執法」理由曝

高市某殯葬業者前天中午至市區接運往生者，將賓士禮車打開後車門停在人行道，即上樓接遺體，沒料，卻被警方認定違停直接遭拖走，讓業者傻眼；由於當下大樓管理員曾出面告知，但禮車仍被拖走；交通大隊今指出，遺體車違停在先且已上架完畢，拖離前駕駛人也未出現才依規定拖吊。

交通大隊表示，該輛接運遺體的車輛當時於人行道違規停車，已妨害往來行人之通行安全；當大樓管理員出來告知時，該車已上架完畢，依據拖吊作業程序，汽車車主或駕駛人於違規車輛未拖吊移入行駛車道前到場，可當場舉發並停止移置放車。

交大指出，當時直至拖吊車將禮車拖離駛離時，駕駛人仍未到場，故依道安規定將該車拖吊返場。交大強調，依據道路交通安全規則第113條規定，消防車、警備車、救護車、工程救險車、外交部禮賓車、公用事業機構之工程車、垃圾車及傳遞郵件電報等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點不受限制。

「接運遺體車輛並非上述規範的特定車輛，因此臨時停車及停車時仍須遵守相關規定。」交大強調，員警與市府委外民營的拖吊車於前天中午12時38分許巡查至新興區中正二路192號前，發現有自小客車於人行道違規停車，因該車無特別標示為提供接運遺體使用，且外觀與一般車輛無異。

員警在現場以警用電腦查詢後，發現為一般私人所有之自小客車，並非企業、公司車輛，員警也無法辨別該車為接送遺體車輛，因此認定該車輛違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」，於是舉發取締，並對該車執行拖吊移置。

依據自小客車違停可開罰900元，拖吊費為1000元，半天保管費為100元，警方指出，該輛遺體車駕駛得交付2000元才能領車。