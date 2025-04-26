一通電話打派出所求證 台南7旬翁機警保住血汗錢

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

70歲溫姓老翁昨天接獲詐騙集團來電，指其身分遭人冒用，可能涉及刑案，為保障其財產安全，須將名下存款26萬元交付監管，溫翁察覺有異致電轄區台南市警三分局安南派出所諮詢及請求協助，也因他這通求證電話，經員警到場了解，確認為詐騙集團慣用手法，避免財產遭詐騙。

警方調查，溫翁接獲自稱台北市戶政事務所來電，稱溫翁身分遭人冒用申辦印鑑證明，已協助向警察局報案，隨後又有名自稱警察局員警來電，指其身分遭冒用，可能涉及刑案，為保障其財產安全，須將其名下存款交付監管。

警方指出，溫翁遇到的「假冒公務人員詐騙」雖非新型態手法，仍然層出不窮；詐騙集團會利用各種管道取得民眾個人資料，再利用核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱。

警方表示，無論是假冒戶政事務所或醫院，甚至假冒檢警人員，多數會聲稱他人冒用證件與涉嫌刑案等理由取信民眾，因而引起民眾惶恐，進而聽從指示，造成財產損失。警方提醒，民眾如有接到類似來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

警方提醒，民眾如有接到類似來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。圖／讀者提供
警方提醒，民眾如有接到類似來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。圖／讀者提供
溫翁昨接獲詐騙電話察覺有異，致電轄區安南派出所諮詢及請求協助，也因他這通求證電話，經員警到場了解，確認為詐騙集團慣用手法，保住血汗錢。圖／讀者提供
溫翁昨接獲詐騙電話察覺有異，致電轄區安南派出所諮詢及請求協助，也因他這通求證電話，經員警到場了解，確認為詐騙集團慣用手法，保住血汗錢。圖／讀者提供

詐騙集團 警察 財產

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