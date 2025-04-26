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影／台鐵貨列竟有男子盤腿「搭便車」 站長鷹眼發現通報

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

台鐵一列7503次貨列今天清晨通過二結站時，被值班站長鷹眼發現竟有一名男子坐在放貨物的平車上，靠著貨櫃盤腿而坐，鐵警獲報後，待列車停靠宜蘭站，將他請下車。男子行為已涉觸犯鐵路法，將由鐵警查明移送相關機關裁處。

7503貨列由宜蘭羅東站發車，今天清晨5時許通過二結站時，值班站長執行列車監視，竟發現第一車平車坐著一個人，立刻通報，貨列行駛到宜蘭站時，鐵警已等候在月台，將男子帶下車，列車於清晨5時26分從宜蘭站發車北上。

據了解，這名男子是宜蘭人，年約40多處，當時貨列第一平車放置一個貨櫃，貨櫃旁還有一些空間，男子就靠著貨櫃盤腿而坐。貨列抵達宜蘭站時，他自己下車，口中喃喃自語狀況不是很穩定，鐵警於是通知男子家人前來，將等他狀況比較穩定再製作筆錄。

鐵警指出，依照貨列車速，男子應該不是在列車行駛時攀爬上車，但究竟從哪裡上車還待調查。這名男子行為涉嫌觸犯鐵路法第71條第1項第3款，將製單舉發函送交通部鐵道局，可處1500元至7500元罰款。

台鐵7503貨列今天經過宜蘭二結站時，被值班站長發現竟然坐著一名乘客。圖／讀者提供
台鐵7503貨列今天經過宜蘭二結站時，被值班站長發現竟然坐著一名乘客。圖／讀者提供

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