后里馬場自行車業者搶客大打出手 8人受傷分別送醫

台中市后里馬場今上午10時傳出搶生意爆發口角打群架事件，雙方10多人大打出手，現場一片混亂，警消獲報趕到現場發現有8人受傷，送醫救治，幸好都沒有生命危險。大甲分局警方目前正調查衝突原因，初步了解是兩間租車行業者早有嫌隙，上午因民眾租自行車而起糾紛。

台中消防局是今天上午10時44分獲報，指出后里馬場外的寺山路有打架糾紛，現場多人受傷，因而出動后里、豐原、豐南及石岡分隊共5輛救護車、12名消防人員趕往處置；現場共有8名傷者（6男、2女），多半是頭部及肢體撕裂傷、意識清楚，有5人送往衛福部豐原醫院、3名送往大甲李綜合醫院。

警方表示，后里馬場是台中后豐鐵馬道路起點，馬場外有許多自行車出租車行，平時搶客競爭激烈，兩間租車行業者早有嫌隙，現場疑似腳踏車業者間發生糾紛，雙方因為搶生意爆發口角，10多人大打出手，場面一片混亂造成多人受傷。

后里馬場有百年歷史，從軍用馬場轉型為觀光景點，上午傳出搶生意爆發口角打群架事件。本報系資料照片

后里馬場自行車業者上午搶生意爆發口角打群架事件。圖／大甲分局提供

后里馬場自行車業者上午搶生意爆發口角打群架事件。圖／大甲分局提供