國道1號楠梓北上6車連環撞 後車剷進前車尾…乘客驚嚇急下車

國道1號北上過楠梓交流道內線6輛自小客車追撞，車上民眾就怕再有追撞，紛紛站到分隔島躲避。記者巫鴻瑋／翻攝

國道1號北上過楠梓交流道今天上午9時許發生6輛小客車追撞事故，其中一輛小客車更是直接將前車車尾頂起，疑似因事發時北上車流壅塞，前後車距過近才會造成連環追撞，所幸事故並未造成嚴重人員傷亡，事故1小時後便獲得排除。

據了解，事故發生在國道1號北上357公里，剛過楠梓交流道出口匝道，6輛自小客車當時都行駛在內線超車道上，因為前方自小客車車速急降而煞車，造成後方多輛緊跟的小客車紛紛來不及煞車紛紛追撞上去。

最後方第6輛自小客車更因車速過快，直接將前方小客車車尾頂起，直接插進前方小客車車屁股下，還一度又往前推撞小客車及計程車，嚇得前方幾輛小客車上的乘客及駕駛紛紛下車到中央分隔島上暫避，就怕後方再有車輛追撞上來。