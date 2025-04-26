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國道1號楠梓北上6車連環撞 後車剷進前車尾…乘客驚嚇急下車
國道1號北上過楠梓交流道今天上午9時許發生6輛小客車追撞事故，其中一輛小客車更是直接將前車車尾頂起，疑似因事發時北上車流壅塞，前後車距過近才會造成連環追撞，所幸事故並未造成嚴重人員傷亡，事故1小時後便獲得排除。
據了解，事故發生在國道1號北上357公里，剛過楠梓交流道出口匝道，6輛自小客車當時都行駛在內線超車道上，因為前方自小客車車速急降而煞車，造成後方多輛緊跟的小客車紛紛來不及煞車紛紛追撞上去。
最後方第6輛自小客車更因車速過快，直接將前方小客車車尾頂起，直接插進前方小客車車屁股下，還一度又往前推撞小客車及計程車，嚇得前方幾輛小客車上的乘客及駕駛紛紛下車到中央分隔島上暫避，就怕後方再有車輛追撞上來。
所幸事故未造成嚴重人員傷亡，但一度造成鼎金系統往楠梓方向車流嚴重回堵，事故原因國道警方還需釐清，事故在1小時後已由拖車到場將事故車拖離排除。國道警方呼籲駕駛應保持行車安全車距，避免跟車過近造成追撞意外。
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