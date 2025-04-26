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影／疑2電動機車充電半夜竄火燒成骨架 高雄公寓12住戶急逃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市仁武區華北街一棟公寓今天凌晨2時許傳出火警，疑1樓樓梯間停放的2輛電動機車，半夜充電不慎竄出火舌，火煙迅速延燒，消防局獲報派遣11車30人救援，到場後先疏散12名住戶，幸未造成傷亡，火勢11分鐘後撲滅，電動車被燒成廢鐵。

高市消防局指出，今天凌晨2時3分許獲報位於仁武區華北街1棟公寓發生火警，於是出動11車30人前往搶救，到場後發現放在1樓樓梯間的電動車起火，因當時火勢迅速竄升至高樓層處，有住戶先持滅火器試圖救火，消防員同時疏散12名住戶，並射水線灌救。

火勢於2時14分許撲滅，幸現場無人傷亡， 但2輛電動機車已燒成骨架；有目擊民眾指稱，事發時聽見爆裂聲響，一度懷疑為電線起火，有民眾指稱，疑住戶使用延長線替電動機車充電釀災。

消防局指出，消防法並未針對民眾使用延長線充電有相關規範。為避免火災發生提醒民眾，使用延長線充電切勿多條串接使用，同一線路勿同時使用多種電器充電，以免線路過載產生危險。此外，充電過程周圍物堆置雜物，應保持適度淨空間，降低火災延燒擴大風險。

高雄市仁武區華北街一棟公寓今天凌晨2時許傳出火警，1樓樓梯間停放的2輛電動機車被燒成廢鐵。記者石秀華／翻攝
高雄市仁武區華北街一棟公寓今天凌晨2時許傳出火警，1樓樓梯間停放的2輛電動機車被燒成廢鐵。記者石秀華／翻攝
高雄市仁武區華北街一棟公寓今天凌晨2時許傳出火警，1樓樓梯間停放的2輛電動機車被燒成廢鐵；圖為消防員在火勢撲滅後，進入火場檢視畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市仁武區華北街一棟公寓今天凌晨2時許傳出火警，1樓樓梯間停放的2輛電動機車被燒成廢鐵；圖為消防員在火勢撲滅後，進入火場檢視畫面。記者石秀華／翻攝

住戶 延長線 電動機車

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