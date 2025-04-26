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影／新北男酒駕撞斷燈桿倒路中 害無辜騎士撞上摔車受傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市賴姓男子昨酒後駕車行經中和區環河西路自撞燈桿及路邊汽車，因燈桿橫倒路中，害後方機車騎士鍾姓男子閃避不及撞上，連人帶車摔倒受傷。賴男酒測值每公升0.89毫克，警詢後依公共危險、過失傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨天清晨5時許獲報，由板橋往永和區方向，在中和區環河西路發生車禍事故，員警到場發現涉嫌肇事的賴姓男子（51歲）在板橋區與友人把酒言歡後，開車欲返回永和區住處，行經中和區環河西路時，疑不勝酒力，自撞路邊燈桿及1輛廢棄汽車。

遭撞斷的路燈因橫倒路中，害後方開車的邵姓女子（31歲）直接撞上，機車騎士鍾姓男子（62歲）因天雨加上視線不佳，不慎輾過燈桿後，連人帶車摔倒四肢多處擦傷。

賴男經員警現場執行吹氣檢測，酒測值0.89毫克，其餘2人酒測值均為零，警詢後昨將賴男依公共危險、過失傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市賴姓男子昨酒後駕車行經中和區環河西路撞斷燈桿及路邊汽車，因燈桿橫倒路中，害後方機車騎士鍾姓男子不慎撞上摔車受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子昨酒後駕車行經中和區環河西路撞斷燈桿及路邊汽車，因燈桿橫倒路中，害後方機車騎士鍾姓男子不慎撞上摔車受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子昨酒後駕車行經中和區環河西路撞斷燈桿及路邊汽車，因燈桿橫倒路中，害後方機車騎士鍾姓男子不慎撞上摔車受傷。記者王長鼎／翻攝
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新北市賴姓男子昨酒後駕車行經中和區環河西路撞斷燈桿及路邊汽車，因燈桿橫倒路中，害後方機車騎士鍾姓男子不慎撞上摔車受傷。記者王長鼎／翻攝

中和

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