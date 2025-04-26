影／高雄駕駛撞斷燈桿辯閃動物 警車趕到A到斷桿…鏡歪了

劉姓男子今天凌晨3時許駕車行經高市鳳仁路不慎自撞中央分隔島後撞斷路燈桿，幸劉僅受輕傷；轄區員警獲報趕赴現場處理，因視線不清，警車擦撞被劉男撞斷的路燈桿，後照鏡被撞斷只剩一根線連著，劉聲稱為閃動物才自撞。

警方調查，40歲的劉姓男子今天凌晨3時許駕車行經仁武區鳳仁路的快車道北向南行駛，不慎自撞中央分隔島，因巨大撞擊力，將路燈桿撞斷，車頭全毀，所幸劉能僅手腳擦挫傷。

轄區仁武警分局警方趕赴現場處理，因視線不清，擦撞路中央被劉男撞斷的路燈桿，導致左側後照鏡整個斷裂，險些變成事故主角，幸洪姓及葉姓警員未受傷。