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影／高雄駕駛撞斷燈桿辯閃動物 警車趕到A到斷桿…鏡歪了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子今天凌晨3時許駕車行經高市鳳仁路不慎自撞中央分隔島後撞斷路燈桿，幸劉僅受輕傷；轄區員警獲報趕赴現場處理，因視線不清，警車擦撞被劉男撞斷的路燈桿，後照鏡被撞斷只剩一根線連著，劉聲稱為閃動物才自撞。

警方調查，40歲的劉姓男子今天凌晨3時許駕車行經仁武區鳳仁路的快車道北向南行駛，不慎自撞中央分隔島，因巨大撞擊力，將路燈桿撞斷，車頭全毀，所幸劉能僅手腳擦挫傷。

轄區仁武警分局警方趕赴現場處理，因視線不清，擦撞路中央被劉男撞斷的路燈桿，導致左側後照鏡整個斷裂，險些變成事故主角，幸洪姓及葉姓警員未受傷。

劉男聲稱，當時為閃避動物才自撞分隔島，警方調閱監視器未發現異狀，事後對劉男實施酒測，無酒駕行為；初步釐清劉男為未注意車前狀況導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

劉姓男子今天凌晨在高市仁武區鳳仁路自撞分隔島後，撞斷路燈桿，轎車車頭全毀，劉男受輕傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨在高市仁武區鳳仁路自撞分隔島後，撞斷路燈桿，轎車車頭全毀，劉男受輕傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨在高市仁武區鳳仁路自撞分隔島後，撞斷路燈桿，轎車車頭全毀，劉男受輕傷，路燈桿橫在路中央。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨在高市仁武區鳳仁路自撞分隔島後，撞斷路燈桿，轎車車頭全毀，劉男受輕傷，路燈桿橫在路中央。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨在高市仁武區鳳仁路自撞分隔島後，撞斷路燈桿，轎車車頭全毀，劉男受輕傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨在高市仁武區鳳仁路自撞分隔島後，撞斷路燈桿，轎車車頭全毀，劉男受輕傷。記者石秀華／翻攝
仁武警分局警方今天凌晨趕赴現場處理劉姓男子自撞車禍，因視線不清，擦撞被劉男撞斷的路燈桿，後照鏡被撞斷。記者石秀華／翻攝
仁武警分局警方今天凌晨趕赴現場處理劉姓男子自撞車禍，因視線不清，擦撞被劉男撞斷的路燈桿，後照鏡被撞斷。記者石秀華／翻攝

自撞 車行

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