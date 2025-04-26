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江和樹提前曝光屠狗集團全跑…證人曝險 民眾黨自己人也看不下去

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

台中市議員江和樹昨在議會踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至可能賣石虎肉，卻遭動保團體抨擊「搶功」，讓全台查緝行動全面破局，嫌疑人都跑了，如今民眾黨「自己人」也看不下去，痛批「你說的那份正義，是我們的血與汗」。

台中市議員江和樹踢爆有非法集團抓狗賣狗肉，甚至石虎恐淪盤中餐，今遭動保團體質疑，江半路「搶功」，讓全台查緝行動全面破局，嫌疑人都跑了。對此，江和樹說，可能是誤會，民代透過質詢及影響力解決問題，警方也確實迅速破案。

江和樹說，新竹縣流浪動物珍愛協會對他的指控可能是誤會，該協會23日找他商談此事，並提供照片、影片，他立即通報台中市動保處到場，由他全程做筆錄；他過民代職責報案，台中市警局大甲分局外埔派出所也確實在昨天迅速破案。江和樹說，若因此沒有跟上動保團體節奏，他深感抱歉，但他的初衷是將惡質非法集團抓起來。

曾獲民眾黨不分區立委提名、台灣浪浪之心關懷協會擔任總幹事湯宏正也在臉書抨擊，「動保，不是表演舞台。英雄，不該以他人犧牲為代價。」昨天早上他原想心平氣和與議員溝通，但江和樹卻不接電話，最後卻跟他與辛苦協會第一線人員義正詞嚴地說「這一切是你做的，對不起，我們只能在此說清楚，你說的那份正義，是我們的血與汗」。

新竹縣流浪動物珍愛協會也表示，民眾黨其實從頭到尾都知道這件事情，他還在講整個行動說都是他做的，還反指他們協會蒐證、布局了7個月都沒抓到人，因為他的關係馬上就抓到販狗的人，但當初都已經有明確告知，就是要追查溯源，因此不能打草驚蛇，如今嫌疑人都跑了，證人也曝險，「連民眾黨自己人都看不下去」。

曾獲民眾黨不分區立委提名、台灣浪浪之心關懷協會擔任總幹事湯宏正也在臉書抨擊，動保，不是表演舞台。英雄，不該以他人犧牲為代價。圖／取自湯宏正臉書
曾獲民眾黨不分區立委提名、台灣浪浪之心關懷協會擔任總幹事湯宏正也在臉書抨擊，動保，不是表演舞台。英雄，不該以他人犧牲為代價。圖／取自湯宏正臉書
新竹縣流浪動物珍愛協會也表示，民眾黨其實從頭到尾都知道這件事情，他還在講整個行動說都是他做的，還反指他們協會蒐證、布局了7個月都沒抓到人，因為他的關係馬上就抓到販狗的人，但當初都已經有明確告知，就是要追查溯源。圖／江和樹辦公室提供
新竹縣流浪動物珍愛協會也表示，民眾黨其實從頭到尾都知道這件事情，他還在講整個行動說都是他做的，還反指他們協會蒐證、布局了7個月都沒抓到人，因為他的關係馬上就抓到販狗的人，但當初都已經有明確告知，就是要追查溯源。圖／江和樹辦公室提供

台中市 民眾黨 江和樹

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