江和樹提前曝光屠狗集團全跑…證人曝險 民眾黨自己人也看不下去

台中市議員江和樹昨在議會踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至可能賣石虎肉，卻遭動保團體抨擊「搶功」，讓全台查緝行動全面破局，嫌疑人都跑了，如今民眾黨「自己人」也看不下去，痛批「你說的那份正義，是我們的血與汗」。

台中市議員江和樹踢爆有非法集團抓狗賣狗肉，甚至石虎恐淪盤中餐，今遭動保團體質疑，江半路「搶功」，讓全台查緝行動全面破局，嫌疑人都跑了。對此，江和樹說，可能是誤會，民代透過質詢及影響力解決問題，警方也確實迅速破案。

江和樹說，新竹縣流浪動物珍愛協會對他的指控可能是誤會，該協會23日找他商談此事，並提供照片、影片，他立即通報台中市動保處到場，由他全程做筆錄；他過民代職責報案，台中市警局大甲分局外埔派出所也確實在昨天迅速破案。江和樹說，若因此沒有跟上動保團體節奏，他深感抱歉，但他的初衷是將惡質非法集團抓起來。

曾獲民眾黨不分區立委提名、台灣浪浪之心關懷協會擔任總幹事湯宏正也在臉書抨擊，「動保，不是表演舞台。英雄，不該以他人犧牲為代價。」昨天早上他原想心平氣和與議員溝通，但江和樹卻不接電話，最後卻跟他與辛苦協會第一線人員義正詞嚴地說「這一切是你做的，對不起，我們只能在此說清楚，你說的那份正義，是我們的血與汗」。