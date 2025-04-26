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高雄永安80歲翁今晨橫穿馬路遭撞死 駕駛辯天色昏暗沒看到人
高雄市永安區今天清晨發生小貨車撞死行人意外，一名蘇姓老翁在住家前要過馬路，遭到清晨正要送貨的呂姓男子當場撞上，蘇姓老翁直接被撞飛道路中，疑似頭部直接撞擊地面，且身上多處骨折，雖立即送往醫院急救仍宣告不治，警方已介入釐清事故原因。
據了解，事故地點位於鄉道高18線保安區保寧路上，今天清晨4時許，呂姓男子（66歲）正準備開小貨車前往送貨，但在行經路竹往西接近台17線西濱公路路口時，突然撞上正要橫穿馬路的蘇姓老翁（80歲），蘇姓老翁直接飛出摔在路中央雙黃線上。
呂男稱當時天色才矇矇亮，視線不清，沒有看到有行人在過馬路，撞到人時雖立即踩煞車，也立刻下車報警。不過警方也質疑他是否疲勞駕駛或酒駕，因此立即對他實施酒測，經酒測值為0，排除酒駕情形。
遭撞的蘇姓老翁疑因年事已高，加上被小貨車直接迎面撞上、造成頭部嚴重撕裂傷，就連小腿都因撞擊造成嚴重骨折，現場已經沒有呼吸心跳，雖立即送往醫院急救，但仍在清晨5時許宣告不治。
警方研判，蘇姓老翁應為了穿越馬路，最近的行人穿越道斑馬線又在130公尺之外，才會直接橫跨馬路，卻來不及注意到行駛而來的小貨車，而小貨車駕駛疑因視線不清，才會直接撞上正在橫穿馬路的行人，但詳細事故原因仍在釐清當中。
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