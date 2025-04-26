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江和樹曝光屠狗集團被批搶功喊誤會 動保團體怒：多次提醒嚴格保密

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣流浪動物珍愛協會指出，江和樹從頭到尾都在說謊，已多次告知不可提前曝光，且蒐證、布線、臥底，江或其助理也從未參與。記者陳秋雲／攝影
新竹縣流浪動物珍愛協會指出，江和樹從頭到尾都在說謊，已多次告知不可提前曝光，且蒐證、布線、臥底，江或其助理也從未參與。記者陳秋雲／攝影

台中市議員江和樹昨在議會踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至可能賣石虎肉，卻遭動保團體抨擊「搶功」，讓全台查緝行動全面破局，嫌疑人都跑了，還危及證人安危，向江反映卻遭嗆「有安危可以報警」，且蒐證、布線、臥底，江或其助理也從未參與。

江和樹今發聲明表示，新竹流浪動物珍愛協會對他的指控可能是誤會，該協會23日找他商談此事，並提供照片、影片，他立即通報台中市動保處到場，由他全程做筆錄；他過民代職責報案，台中市警局大甲分局外埔派出所也確實在昨天迅速破案。

新竹縣流浪動物珍愛協會指出，江和樹從頭到尾都在說謊，他對動保生態不了解，當初有跟他說立場跟警察辦案一樣，是要追查溯源，從源頭清查，並非單純「看一個抓一個」，因此行動規畫耗時7個月，並同步布局全台各地查緝。

協會原基於江和樹在外界展現出的「動保形象」與「可信賴度」才尋求合作，並於23日與江會面，提供相關照片與影片，且反覆強調案件仍在偵查不公開階段，要求嚴格保密，資料僅限傳送至台中市動保處及警方審查使用，不得用於其他任何目的，並特別提醒，案件由苗栗地檢署指揮，全案屬於偵查中秘密案件，必須等到抓捕行動展開，才可對外揭露。

協會更指出，江在接受資料時，曾提及將於周五議會質詢使用，但協會當場已嚴正告知不可使用於議事場合，強調「抓捕前不能曝光」。但江事後卻推稱未被提醒，「根本是說謊」，且事後要求他撤下相關影音，並通知媒體撤下，但他依然不聽，認為這是他處理的陳情案件。

協會表示，江覺得因為他的關係，警方才迅速抓到人，反指他們布局7個月1個人都沒抓到，那是因為整個行動是要追查溯源，並非只抓到最底層販賣狗肉的人，江事先曝光，導致整體行動破局，影響深遠，且證人也因此被認出，受到人身威脅，向江反映卻遭嗆「有安危可以報警」。

協會強調，江和樹若自認清白，可以公開其辦公室錄音、錄影，證明資料由誰帶入、雙方對話內容，以及是否多次提醒不可提前曝光。

台中市 新竹 江和樹 流浪動物

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