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失智翁獨自離家搭車失聯 楊梅警火速尋人「在這」找到他

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市24日上午9時許，一名家住新屋區患有失智症的76歲鄭姓老翁獨自離家外出，妻子發現老翁不見後焦急萬分，趕緊向楊梅分局員警報案，所幸經過客運司機通報，警方順利於中興路600號找到老翁，並護送其順利平安返家。

老翁獨自離家外出，妻子發現老翁不見後焦急萬分，趕緊向楊梅分局員警報案。圖：讀者提供
老翁獨自離家外出，妻子發現老翁不見後焦急萬分，趕緊向楊梅分局員警報案。圖：讀者提供

新屋派出所說明，警員蕭弘彬24日上午接獲民眾報案稱患有失智症的丈夫失蹤，立即調閱沿途監視器影像，發現老翁搭乘桃園客運及火車疑似前往苗栗，便迅速通報鐵路警察局及桃園客運公司請求協尋，到下午14時許，派出所便接獲桃園客運通報，表示有駕駛於行車途中發現疑似失蹤的老翁搭乘其班車。蕭弘彬及警員許景量立即趕往通報地點，最終於新屋區中興路600號遇到該班公車，將老翁從車上帶下並護送其返回派出所，並聯繫家屬接回。妻子對於警方迅速協助並將丈夫平安護送返家深表感激，頻頻致謝。

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所幸經過客運司機通報，警方順利於中興路600號找到老翁，並護送其順利平安返家。圖：讀者提供

楊梅分局呼籲民眾，應隨時留意家中長輩外出動態，長輩若有失智狀況可於長輩身上放置家人聯絡方式或申請防走失手鍊，如須相關協助可立即撥打110報案專線。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁獨自離家搭車失聯 楊梅警火速尋人「在這」找到他

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