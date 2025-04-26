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影／江和樹踢爆屠狗集團挨批搶功害嫌犯全跑了 本尊說話了
台中市議員江和樹踢爆有非法集團抓狗賣狗肉，甚至石虎恐淪盤中餐，今遭動保團體質疑，江半路「搶功」，讓全台查緝行動全面破局，嫌疑人都跑了。對此，江和樹說，可能是誤會，民代透過質詢及影響力解決問題，警方也確實迅速破案。
江和樹說，若因此沒有跟上動保團體節奏，他深感抱歉，但他的初衷是將惡質非法集團抓起來。
台中市議員江和樹昨在議會踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至還可能賣石虎肉，他懷疑犬隻來自繁殖場淘汰或退役犬隻，甚至可能是流浪狗，要求嚴加追緝。中市農業局表示，已將肉品送驗，聯合檢警追查。
新竹縣流浪動物珍愛協會今聲明指控，江和樹為打造個人「熱心動保」的政治形象，在明知查緝行動尚處於偵查不公開階段的情況下，擅自將我方協會提供的資料、影像對外公開，違法違規，導致全台查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，並讓參與查緝的人員面臨人身安全風險。
對此，江和樹聲明表示，流浪動物珍愛協會對他的指控可能是誤會，該協會23日找他商談此事，並提供照片、影片，他立即通報台中市動保處到場，由他全程做筆錄；他過民代職責報案，台中市警局大甲分局外埔派出所也確實在昨天迅速破案。
江和樹認為，該案已不僅牽涉到捕食流浪貓狗，更涉及到國家保育類動物石虎，他得知後，盼能盡速查緝，將不法一一繩之以法，若因此沒有跟上動保團體節奏，他深感抱歉，但他的初衷是將惡質非法集團抓起來。
江和樹強調，他並非透過這次議題營造「熱心動保」形象，因為他一直以來都有在動物救援，他愛護動物及救援動物的心不容質疑。他感謝流浪動物珍愛協會對這次查緝的付出，他衷希望此事在台灣不再發生。
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