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影／台中男恍神連兩撞...翻覆壓機車 騎士母和8歲童驚險逃命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子昨晚開車恍神，行經北區台灣大道接連擦撞2次後，整輛車失控向左90度翻覆，還波及到一旁騎機車雙載的蘇姓母子，釀蘇女機車直接被壓在車底下，所幸蘇女及其8歲兒、徐男等3人均自行脫困，警方對徐酒測值為0，詳細肇責釐清中。

台中第二分局指出，昨晚10點多獲報北區台灣大道一段689號、605號前有2處車禍，警員到場發現1輛黑色休旅車90度側翻橫躺在路中間，底下還壓著1輛機車。

警方發現，駕駛休旅車的徐姓男子（28歲）自稱恍神，先是在台灣大道689號前擦撞停在路邊的小客車，隨即再撞上另ㄧ輛違停在605號前的白色小客車，接連兩次撞擊後才失控向左翻。

當時剛好1名蘇姓女騎士載著8歲兒子行經路口，突遭徐男的休旅車翻覆壓住，所幸包括徐男在內，蘇女及男童都脫困，但仍有部分擦挫傷。

警方對徐施以呼氣酒測值為0，他表示當時未注意第1次撞擊後，還來不及反應就又撞了第2次，肇事後則留在現場配合警方處理，詳細肇事責任警方將調閱沿途監視器釐清。

徐男開車連兩撞翻覆，90度向左橫躺在路中央，還壓到當時騎乘載8歲兒子的蘇姓母子機車。圖／翻攝自社會事新聞影音
徐男開車連兩撞翻覆，90度向左橫躺在路中央，還壓到當時騎乘載8歲兒子的蘇姓母子機車。圖／翻攝自社會事新聞影音
徐男開車連兩撞翻覆，90度向左橫躺在路中央。記者曾健祐／翻攝
徐男開車連兩撞翻覆，90度向左橫躺在路中央。記者曾健祐／翻攝
徐男開車連兩撞翻覆，90度向左橫躺在路中央。記者曾健祐／翻攝
徐男開車連兩撞翻覆，90度向左橫躺在路中央。記者曾健祐／翻攝

休旅車 失控 恍神

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