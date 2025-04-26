影／台中男恍神連兩撞...翻覆壓機車 騎士母和8歲童驚險逃命

台中徐姓男子昨晚開車恍神，行經北區台灣大道接連擦撞2次後，整輛車失控向左90度翻覆，還波及到一旁騎機車雙載的蘇姓母子，釀蘇女機車直接被壓在車底下，所幸蘇女及其8歲兒、徐男等3人均自行脫困，警方對徐酒測值為0，詳細肇責釐清中。

台中第二分局指出，昨晚10點多獲報北區台灣大道一段689號、605號前有2處車禍，警員到場發現1輛黑色休旅車90度側翻橫躺在路中間，底下還壓著1輛機車。

警方發現，駕駛休旅車的徐姓男子（28歲）自稱恍神，先是在台灣大道689號前擦撞停在路邊的小客車，隨即再撞上另ㄧ輛違停在605號前的白色小客車，接連兩次撞擊後才失控向左翻。

當時剛好1名蘇姓女騎士載著8歲兒子行經路口，突遭徐男的休旅車翻覆壓住，所幸包括徐男在內，蘇女及男童都脫困，但仍有部分擦挫傷。