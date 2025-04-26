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影／高雄賓士禮車接遺體遭拖吊畫面曝 警公布只有這些車違停不受限

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市某殯葬業者前天中午至市區接運往生者，將賓士禮車打開後車門停在人行道，即上樓接遺體，沒料，卻被認定違停直接遭拖走，讓業者傻眼；交通大隊指出，依道安規定，僅消防、警車、救護車、工程救險車、外交部禮車等車輛，執行任務可臨停，遺體車不在此限，若違規仍可拖吊。

高市某殯葬業者前天中午至新興區中正二路某大樓接運往生者，先將運遺體禮車打開後車門停在人行道，沒料，拖吊車經過認定違停，直接將遺體車拖走，讓業者當場傻眼，上網貼文質疑「有這麼缺錢？」網友紛紛力挺，批拖吊車「扯爆，是有多缺業績」。

從事殯葬業的莊姓男子在網路貼文，一開端即不滿地指，「真的缺錢缺這樣嗎」，莊男在自行拍攝的影片中陳述事件發生過程，影片鏡頭帶到一處人行道，莊男自述說，「第一次做殯葬業這麼久，遇到運遺體的車被拖走，好像我們都想違停，我們下來車就被拖走了，而且我們的車門是打開的」。

影片鏡頭隨後帶到大樓內，只見3、4人站在以擔架運送的遺體旁，因等不到遺體車只好站在原地乾等、傻眼的畫面，莊男並在影片丟問網友「是不是有點誇張！」上網貼文質疑「有這麼缺錢？」網友紛紛力挺，批拖吊車「扯爆，是有多缺業績」。

交大表示，事發在前天中午12時38分許，當時員警與市府委外民營的拖吊車，巡查至新興區中正二路192號前，發現有自小客車於人行道違規停車，因該車無特別標示為提供接運遺體使用，且外觀與一般車輛無異。

員警在現場以警用電腦查詢後，發現為一般私人所有之自小客車，並非企業、公司車輛，員警也無法辨別該車為接送遺體車輛，因此認定該車輛違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」，於是舉發取締，並對該車執行拖吊移置。

交大今天上午又補充解釋指出，依據道路交通安全規則第113條規定，消防車、警備車、救護車、工程救險車、外交部禮賓車、公用事業機構之工程車、垃圾車及傳遞郵件電報等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點不受限制。

警方強調，接運遺體車輛並非上述規範的特定車輛，因此臨時停車及停車時仍須遵守相關規定。警方指出，自小客車若違停開罰900元，拖吊費為1000元，半天保管費為100元，該輛遺體車駕駛得交付2000元才能領車。

高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，被警方和拖吊業者認定是違停。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，被警方和拖吊業者認定是違停。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為警方和拖吊車拖吊畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為警方和拖吊車拖吊畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，沒料卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為禮車被拖走畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，沒料卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為禮車被拖走畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道（紅圈處），沒料卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為禮車被拖走畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道（紅圈處），沒料卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為禮車被拖走畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道（紅圈處），沒料卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為拖吊畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道（紅圈處），沒料卻遭拖吊，讓業者傻眼；圖為拖吊畫面。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，被警方和拖吊業者認定是違停。記者石秀華／翻攝
高市某殯葬業者前天中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門違停在人行道，被警方和拖吊業者認定是違停。記者石秀華／翻攝

人行道 賓士 遺體

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