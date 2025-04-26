快訊

中山泰秀怒駁「賴清德要整3人」謠言 好友批蔡正元操作手法低劣

他傻眼LINE「紙張尺寸」怪貼圖誰會用？內行人曝1原因大讚「好用到爆」

普亭與美特使會談3小時 川普高喊：俄烏和平協議快要成了！

越籍轉機旅客洗手間菸癮忍不住 降落遭航警帶走

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

今年元月14 日長榮航空BR-51自美飛抵台的航班，有越南籍李姓轉機旅客，在降落前半小時偷偷在機上洗手間抽電子菸，觸動防煙警鈴，落地後遭逮，依違反民用航空法的航空器飛航中使用干擾飛航器材罪送辦。記者黃仲明／攝影
今年元月14 日長榮航空BR-51自美飛抵台的航班，有越南籍李姓轉機旅客，在降落前半小時偷偷在機上洗手間抽電子菸，觸動防煙警鈴，落地後遭逮，依違反民用航空法的航空器飛航中使用干擾飛航器材罪送辦。記者黃仲明／攝影

今年元月中旬，長榮航空一架從美國休士頓飛往桃園國際機場的航班突警鈴聲大作，有越南籍李姓男乘客，長達15餘小時航程菸癮犯了，在洗手間抽電子菸，觸動防煙警鈴遭空服員告誡，降落即被逮，桃園地檢署依違反民用航空法起訴，並聲請簡易判決處刑。

起訴指出，越南籍李男（LYLOI）今年1月14日搭乘長榮航空BR-51班機，自美國休士頓的喬治布希國際機場凌晨1時出發，抵達我國的桃園國際機場轉機回東南亞，卻在班機飛航期間，他明知航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用起至開艙門止，不得在航空器上使用干擾飛航和通訊的器材。

李男供稱，但他實在忍不住了，趁班機降落前半小時，15日清晨5時50分許，在班機編號4R-L1洗手間內吞雲吐霧，期間因煙霧觸動防煙警鈴經陳姓空服員發現告誡，並在班機降落後通知航警，李男因此無法順利轉機，只能等製作筆錄後移送桃園地檢署偵辦。

檢察官根據被告李男於警詢中坦承的供詞、陳姓空服員的證詞，以及航警局保安大隊扣押電子菸具目錄表、被告護照影本、登機證影本、現場照片及機艙位置圖等可稽，足認李男的自白與事實相符，犯嫌可堪認定，被告所為涉犯民用航空法的航空器飛航中使用干擾飛航的器材罪嫌，依法聲請逕以簡易判決處刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

桃園地檢署 機場 空服員

延伸閱讀

發動罷工17天 空服員確定免賠

影／行李箱藏三千萬大麻企圖闖關 航警逮捕2嫌送辦

搭機時千萬別穿短褲、高跟鞋？空服員曝哪些錯誤穿著恐有風險

險淪豬仔！他以為飛泰國買黃金「卻變去柬埔寨」 高雄航警攔阻2人

相關新聞

離譜！高雄拖吊車拖走運大體賓士禮車業者傻眼 網酸是有多缺業績

高市某殯葬業者前天中午至新興區中正二路某大樓接運往生者，先將運大體禮車打開後車門停在人行道，不料，拖吊車經過認定違停，直...

中市全聯大火 火調4個月沒下文

台中市去年12月、今年2月先後發生全聯大肚倉儲工地大火、新光三越台中店氣爆案，分別釀多人死傷。全聯案罹難家屬昨天抗議，指...

7旬翁失聯家屬急尋 再見已成北市公寓水塔浮腫男屍

台北市大安區敦化南路二段一處公寓，今天晚間發現水塔內有浮腫男屍，轄區警方拉起封鎖線調查；警方已經掌握死者身分，為公寓7樓...

偷賣狗肉遭檢舉 涉案移工找到了！警依動保法移送

台中市民眾黨籍議員江和樹今天踢爆有集團在網上販賣狗肉，懷疑有部分肉源來自繁殖場汰除或老化犬隻，大甲分局表示，外埔派出所前...

非法繁殖場難徹查 只能靠檢舉

中市議員江和樹踢爆有集團在網路賣狗肉，懷疑來自繁殖場淘汰犬隻。動保機關坦言，若出自未列管的非法繁殖場，根本無從追蹤，單憑...

越籍轉機旅客洗手間菸癮忍不住 降落遭航警帶走

今年元月中旬，長榮航空一架從美國休士頓飛往桃園國際機場的航班突警鈴聲大作，有越南籍李姓男乘客，長達15餘小時航程菸癮犯了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。