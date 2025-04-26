越籍轉機旅客洗手間菸癮忍不住 降落遭航警帶走

今年元月14 日長榮航空BR-51自美飛抵台的航班，有越南籍李姓轉機旅客，在降落前半小時偷偷在機上洗手間抽電子菸，觸動防煙警鈴，落地後遭逮，依違反民用航空法的航空器飛航中使用干擾飛航器材罪送辦。記者黃仲明／攝影

今年元月中旬，長榮航空一架從美國休士頓飛往桃園國際機場的航班突警鈴聲大作，有越南籍李姓男乘客，長達15餘小時航程菸癮犯了，在洗手間抽電子菸，觸動防煙警鈴遭空服員告誡，降落即被逮，桃園地檢署依違反民用航空法起訴，並聲請簡易判決處刑。

起訴指出，越南籍李男（LYLOI）今年1月14日搭乘長榮航空BR-51班機，自美國休士頓的喬治布希國際機場凌晨1時出發，抵達我國的桃園國際機場轉機回東南亞，卻在班機飛航期間，他明知航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用起至開艙門止，不得在航空器上使用干擾飛航和通訊的器材。

李男供稱，但他實在忍不住了，趁班機降落前半小時，15日清晨5時50分許，在班機編號4R-L1洗手間內吞雲吐霧，期間因煙霧觸動防煙警鈴經陳姓空服員發現告誡，並在班機降落後通知航警，李男因此無法順利轉機，只能等製作筆錄後移送桃園地檢署偵辦。

檢察官根據被告李男於警詢中坦承的供詞、陳姓空服員的證詞，以及航警局保安大隊扣押電子菸具目錄表、被告護照影本、登機證影本、現場照片及機艙位置圖等可稽，足認李男的自白與事實相符，犯嫌可堪認定，被告所為涉犯民用航空法的航空器飛航中使用干擾飛航的器材罪嫌，依法聲請逕以簡易判決處刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康