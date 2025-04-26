非法繁殖場難徹查 只能靠檢舉

買狗肉交易過程，業者還附蔥薑。圖／江和樹提供

中市議員江和樹踢爆有集團在網路賣狗肉，懷疑來自繁殖場淘汰犬隻。動保機關坦言，若出自未列管的非法繁殖場，根本無從追蹤，單憑公務人手難徹查，有賴民間檢舉。動保團體說，確實聽聞有人賣狗肉，不僅冷凍宅配，還可指名部位，但來自繁殖場的機率低。

江和樹建議，應列管繁殖場老化或淘汰犬隻，以免助長非法風氣，尤其死亡犬隻處理應申報。中市農業局表示，已將議員提供的肉品送中央畜產會檢驗，預計四月底有結果。

台中市動保處表示，合法繁殖場的犬隻都會植入晶片，當犬隻太老或停業，犬隻送走時必須向市府報備流向，依據晶片號碼稽查；列管的業者都有追蹤紀錄，理論上流進非法市場的可能性低。

不過，動保單位表示，若犬隻從未列管的非法繁殖場流出，就很難杜絕，一方面不在機關掌握中，要查也不知從何查起，只能仰賴民間檢舉。

彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會總幹事許議仁說，確有傳聞台灣人及外籍移工食用狗肉，動物志工曾詢問，被告知透過ＬＩＮＥ群組訂狗肉，可指定內臟、腿肉等部位冷凍宅配，但對方不肯透露販賣者及狗肉來源。

許議仁表示，曾接獲檢舉南彰某鄉有屠狗場，動物志工會同彰化縣動物防疫所、警方稽查，現場有刀具但沒狗，冰箱和垃圾桶、廚餘桶都是空的，眾人查找半天一無所獲。

許議仁認為，繁殖場多為血統單純的名犬，通常食用狗肉者多偏愛米克斯狗、土狗，不愛名犬，繁殖場是狗肉來源的可能性低，可能是假借好心收養流浪犬，暗中偷賣的不肖收容場，偶爾「消失」幾隻聲稱病死，政府和可循線調查。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，繁殖場不太可能淘汰繁殖犬當肉狗，傳統上都是米克斯、土狗遭殃，建議地方政府和動保團體聯手稽查。