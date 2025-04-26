抓狗集團賣狗肉 1移工涉案送辦

大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，昨完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供

台中市議員江和樹昨踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至還可能賣石虎肉，他的助理佯裝交易錄影後，向中市農業局檢舉。江和樹表示，懷疑犬隻來自繁殖場淘汰或退役犬隻，甚至可能是流浪狗，要求嚴加追緝。中市農業局表示，已將肉品送驗，聯合檢警追查。

中市大甲警分局表示，根據檢舉以車追人，昨傍晚查獲疑似販售狗肉的男子為卅四歲越南籍移工泰姓男子，現為大雅區某公司聘僱勞工，警詢後移送偵辦。

江和樹接獲抓狗集團離職員工檢舉，昨公布偷拍照片，只見犬隻嘴巴被綑綁，疑似已死亡倒地，還有被脫毛煮熟的全犬，或被剝除內臟的屠體，也有被支解的狗肉；還有一隻被裝在黑色塑膠袋的石虎，右耳可見血漬與傷口，判斷毛色斑點與眼窩內側的白色線條等，中市農業局長張敬昌確認是石虎。

江和樹說，助理佯裝買狗肉，透過網站留言要購買「補給品」或「超級補給品」當暗號，代表指名要買狗肉或石虎，每斤賣七百元到一千五百元不等，雙方約定後，對方騎乘拆掉車牌的電動機車交貨，還附贈蔥薑香料，拿錢後就離開。

江表示，根據偷拍影片，現場冰箱至少冰存五、六十隻，業者表示可以全台送貨；曾跟蹤抓狗集團，看見成員餵食流浪狗，可能摻入安眠藥，吃過的狗都陷入昏迷，被裝入布袋帶走；爆料者指出，集團還曾抓到石虎，照樣肢解販售，偷拍照片也看見石虎屍體。

江和樹也公布疑似透過網路社群販賣狗肉的訊息，使用東南亞文字，內文為「現成的肉」、「全面出售」，搭配疑似犬隻屠體的照片。據了解，抓狗集團背後疑涉及產業鏈，狗隻來源包含繁殖場老化或淘汰狗，也可能抓流浪狗出售。

江和樹要求繁殖場犬隻死亡或汰除，應全程錄影，後事處理如火化等應申報，不要只有書面證明，以免助長違法歪風。

台中市副市長黃國榮表示，對議員踢爆的內容非常驚訝，很難想像目前還有這類買賣。張敬昌強調，賣狗肉或相關動物都是犯法，宰殺犬隻可判二年徒刑併科最高廿五萬罰金；宰殺一級保育類石虎可處五年以下徒刑，併科最高二百萬元罰金，不要以身試法。

農業部表示，無論是宰殺犬貓或是獵捕保育類動物，政府都絕不容忍，將嚴懲不貸。已請警政署保安警察第七總隊受理調查，並請各縣市政府加強執法。