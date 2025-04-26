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高雄托嬰中心 借殼重生又涉虐

聯合報／ 記者宋原彰巫鴻瑋林琮恩／連線報導

高雄楠梓區一家托嬰中心三年前因虐兒遭停業，去年改名重心經營，未料再爆虐童事件。圖非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
高雄楠梓區一家托嬰中心三年前因虐兒遭停業，去年改名重心經營，未料再爆虐童事件。圖非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

高雄市楠梓區天使星托嬰中心三年前因虐兒遭罰停業後，去年二月改名貝隺佳托嬰中心重新營運，負責人也由楊女改為楊女丈夫，未料又傳出虐童案件。高雄市社會局調查，至少八名嬰兒遭強灌餵食等不當行為，除對楊女及董姓保母分別開罰四十八萬元、六萬元，並移請檢警偵辦，並終止準公共托育契約。

高雄市議員李雅慧昨天舉行記者會指出，近日接獲多名家長陳情，指控孩子遭楊女等保母呼巴掌、強灌副食品、牛奶，有的身上還有瘀青，楊女還借用李姓保母證照，痛批市府審查登記制度有問題，要求立即勒令停業。

衛福部社家署代理署長周道君表示，「借殼重生托嬰中心，申請資料上常與新申請案件難以分辨。」將與地方政府討論，調整行政流程，強化辨識，避免類似情況再發生。

高雄市社會局副局長葉玉如說，案發前無預警稽查四次，未發現不法，二月十九日受理通報後調查，查看二月十日至十二日監視器，發現至少八名嬰兒遭不當餵食、按揉頸部等，後續調閱其他監視器、索取家長名冊及冒用身分的托育人員等資料受阻，三月尋求檢警協助並請四名家長提告，搜索後取得證據，四月十五日終止準公共托育契約。

高雄市社會局啟動一對一個管機制協助家長轉托，提供左營、楠梓等區準公共托嬰中心和準公共保母名單供參考，並安排受害兒童做身心評估。橋頭地檢署指出，檢方四月初指揮楠梓警分局搜索，扣得相關證物並傳訊托嬰中心朱姓負責人、楊女及董姓保母，訊後分別以四萬、四萬及一萬元交保，全案依傷害、妨害幼童發育、偽造文書等罪嫌偵辦。

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