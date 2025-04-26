中市全聯大火 火調4個月沒下文

全聯倉儲大火罹難者家屬，今拉白布條抗議，家屬苦等四個月，火調報告沒下文，拖延賠償事宜。記者趙容萱／攝影

台中市去年12月、今年2月先後發生全聯大肚倉儲工地大火、新光三越台中店氣爆案，分別釀多人死傷。全聯案罹難家屬昨天抗議，指對比新光三越氣爆案「低層勞工的命不值錢」，苦等4個月火調報告沒下文，包商拖延賠償，釀二度傷害。中市府表示，已啟動職災補助與家屬協調機制。

全聯倉儲大火業主與罹難家屬協調會昨天舉行，家屬聲淚俱下控訴，工地大小包商到場，但協調無結果，包商面對媒體詢問，未表示意見。

「只盼能再聽見他們的聲音。」廖姓水電工頭與兒子葬身全聯倉儲工地火場，廖姓工頭的姊姊淚眼控訴，八旬媽媽迄今還難掩傷痛，甚至還打到已罹難的弟弟、姪子手機，就怕人老了記性不好會忘記，聞之讓人鼻酸。

廖家姊姊說，全案迄今已4個月，盼望火調報告盡速公布，承包商跟業主以火調報告還沒下文，拖延賠償事宜；對比新光三越氣爆案，「低層勞工的命不值錢」，火調鑑定、慰問金、理賠速度真的不能比，質疑中市府有差別待遇，4個月了什麼都沒有，目前只有收到慰問金。

她質疑，工地現場宣稱使用一級耐燃庫板，為何燃燒這麼快？為何現場沒有監工人員？連防護措施都沒有，好好的人出去工作，就再也回不來，叫家人情何以堪？

郭姓罹難工人的姊姊說，家中有7旬老父，過去都是弟弟照顧爸爸，罹難當天爸爸一直問「怎麼都沒有回來？」事發迄今未得到理賠，喪葬、生活補助都沒有，家屬都在煎熬，昨和包商協調也沒結論，希望盧市長能給合理、公平的真相，不要一個推一個。

中市消防局表示，火災原因調查鑑定書已於今年1月22日函送烏日警分局處理，但基於偵查不公開，不對外說明；相關火災證明與火調資料，已於案發後通知家屬申請。

中市勞工局表示，4名設籍台中的罹災者，已發放職災死亡慰問金30萬元，8名傷者都已復工。市府表示，目前有3人和解，4人協商中，2名越籍失聯移工家屬已來台洽談和解中。

全聯案釀9死8傷，死者每人獲職災死亡慰問金30萬元，業主慰問金30萬元，消防局於案發34天將火調報告移送警方處理，未對外公布與說明。

新光案釀5死38傷，職災死亡慰問金每人30萬，業主慰問金100萬元，消防局於案發43天對外公布部分火調報告。