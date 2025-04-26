聽新聞
0:00 / 0:00

中市全聯大火 火調4個月沒下文

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰曾健祐／台中報導

全聯倉儲大火罹難者家屬，今拉白布條抗議，家屬苦等四個月，火調報告沒下文，拖延賠償事宜。記者趙容萱／攝影
全聯倉儲大火罹難者家屬，今拉白布條抗議，家屬苦等四個月，火調報告沒下文，拖延賠償事宜。記者趙容萱／攝影

台中市去年12月、今年2月先後發生全聯大肚倉儲工地大火、新光三越台中店氣爆案，分別釀多人死傷。全聯案罹難家屬昨天抗議，指對比新光三越氣爆案「低層勞工的命不值錢」，苦等4個月火調報告沒下文，包商拖延賠償，釀二度傷害。中市府表示，已啟動職災補助與家屬協調機制。

全聯倉儲大火業主與罹難家屬協調會昨天舉行，家屬聲淚俱下控訴，工地大小包商到場，但協調無結果，包商面對媒體詢問，未表示意見。

「只盼能再聽見他們的聲音。」廖姓水電工頭與兒子葬身全聯倉儲工地火場，廖姓工頭的姊姊淚眼控訴，八旬媽媽迄今還難掩傷痛，甚至還打到已罹難的弟弟、姪子手機，就怕人老了記性不好會忘記，聞之讓人鼻酸。

廖家姊姊說，全案迄今已4個月，盼望火調報告盡速公布，承包商跟業主以火調報告還沒下文，拖延賠償事宜；對比新光三越氣爆案，「低層勞工的命不值錢」，火調鑑定、慰問金、理賠速度真的不能比，質疑中市府有差別待遇，4個月了什麼都沒有，目前只有收到慰問金。

她質疑，工地現場宣稱使用一級耐燃庫板，為何燃燒這麼快？為何現場沒有監工人員？連防護措施都沒有，好好的人出去工作，就再也回不來，叫家人情何以堪？

郭姓罹難工人的姊姊說，家中有7旬老父，過去都是弟弟照顧爸爸，罹難當天爸爸一直問「怎麼都沒有回來？」事發迄今未得到理賠，喪葬、生活補助都沒有，家屬都在煎熬，昨和包商協調也沒結論，希望盧市長能給合理、公平的真相，不要一個推一個。

中市消防局表示，火災原因調查鑑定書已於今年1月22日函送烏日警分局處理，但基於偵查不公開，不對外說明；相關火災證明與火調資料，已於案發後通知家屬申請。

中市勞工局表示，4名設籍台中的罹災者，已發放職災死亡慰問金30萬元，8名傷者都已復工。市府表示，目前有3人和解，4人協商中，2名越籍失聯移工家屬已來台洽談和解中。

全聯案釀9死8傷，死者每人獲職災死亡慰問金30萬元，業主慰問金30萬元，消防局於案發34天將火調報告移送警方處理，未對外公布與說明。

新光案釀5死38傷，職災死亡慰問金每人30萬，業主慰問金100萬元，消防局於案發43天對外公布部分火調報告。

台中2起工安事故善後比較 製表／曾健祐、陳敬丰
台中2起工安事故善後比較 製表／曾健祐、陳敬丰

新光三越氣爆 死亡 職災

延伸閱讀

全聯大火水電父子罹難四個月！八旬嬤至今仍打電話盼「再聽兒孫聲音」

影／全聯倉儲大火逾4月未理賠 家屬控基層人命不值錢

全聯大火9死…家屬抗議「苦等4個月還沒理賠」 台中市府說話了

台中新光三越氣爆復原進入第三階段 全面修復內外多項設施

相關新聞

中市全聯大火 火調4個月沒下文

台中市去年12月、今年2月先後發生全聯大肚倉儲工地大火、新光三越台中店氣爆案，分別釀多人死傷。全聯案罹難家屬昨天抗議，指...

7旬翁失聯家屬急尋 再見已成北市公寓水塔浮腫男屍

台北市大安區敦化南路二段一處公寓，今天晚間發現水塔內有浮腫男屍，轄區警方拉起封鎖線調查；警方已經掌握死者身分，為公寓7樓...

偷賣狗肉遭檢舉 涉案移工找到了！警依動保法移送

台中市民眾黨籍議員江和樹今天踢爆有集團在網上販賣狗肉，懷疑有部分肉源來自繁殖場汰除或老化犬隻，大甲分局表示，外埔派出所前...

非法繁殖場難徹查 只能靠檢舉

中市議員江和樹踢爆有集團在網路賣狗肉，懷疑來自繁殖場淘汰犬隻。動保機關坦言，若出自未列管的非法繁殖場，根本無從追蹤，單憑...

高雄托嬰中心 借殼重生又涉虐

高雄市楠梓區天使星托嬰中心三年前因虐兒遭罰停業後，去年二月改名貝隺佳托嬰中心重新營運，負責人也由楊女改為楊女丈夫，未料又...

抓狗集團賣狗肉 1移工涉案送辦

台中市議員江和樹昨踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至還可能賣石虎肉，他的助理佯裝交易錄影後，向中市農業局檢舉。江和樹表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。