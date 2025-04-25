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偷賣狗肉遭檢舉 涉案移工找到了！警依動保法移送

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市民眾黨籍議員江和樹今天踢爆有集團在網上販賣狗肉，懷疑有部分肉源來自繁殖場汰除或老化犬隻，大甲分局表示，外埔派出所前天中午接獲動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉有嫌疑，今天傍晚完成筆錄後，已依動保法移送相關單位偵辦，並強調會持續加強掃蕩稽查。

大甲分局指出，前天接獲4月23日12時15分許接獲動物之家后里園區劉姓技士報案檢舉，經大甲分局勘驗影片，指稱兜售狗肉的嫌疑人所使用的自小客車，車主為33歲越南籍移工泰男，現為大雅區某公司聘僱的勞工，傍晚泰姓男子由聘任公司陪同下，前往大甲分局外埔派出所製作嫌疑人筆錄。

警方表示，檢舉人劉姓技士稱，外籍移工是今年4月許於外埔區月眉西路與月眉南路之民間停車場內，有外籍移工兜售狗肉，檢舉人並提供疑似狗肉的肉品及兜售狗肉的影片，經查證後，於今天下午2時前來大甲分局外埔所告發違反動物保護法，並提供相關照片及影片等證據。

分局長謝建國表示，外籍移工因不熟悉本國法律而觸法，因此違反動保法，如經檢察官起訴或法院一審判決有罪時，將依規定廢止該外籍勞工聘僱許可，並限令出國並不得再入國工作，雇主負有向所屬外籍移工宣導動保法規之責，若違反時依法亦可裁處新台幣6至30萬元罰鍰，請雇主謹慎面對。

大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供
大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供
大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供
大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供
大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供
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大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供
大甲分局外埔派出所動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉販賣狗肉，今天傍晚完成筆錄後移送法辦。圖／江和樹辦公室提供

動保法 動物之家 移工

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