偷賣狗肉遭檢舉 涉案移工找到了！警依動保法移送

台中市民眾黨籍議員江和樹今天踢爆有集團在網上販賣狗肉，懷疑有部分肉源來自繁殖場汰除或老化犬隻，大甲分局表示，外埔派出所前天中午接獲動物之家后里園區劉姓技士報案，循線追查到33歲越南籍移工泰男涉有嫌疑，今天傍晚完成筆錄後，已依動保法移送相關單位偵辦，並強調會持續加強掃蕩稽查。

大甲分局指出，前天接獲4月23日12時15分許接獲動物之家后里園區劉姓技士報案檢舉，經大甲分局勘驗影片，指稱兜售狗肉的嫌疑人所使用的自小客車，車主為33歲越南籍移工泰男，現為大雅區某公司聘僱的勞工，傍晚泰姓男子由聘任公司陪同下，前往大甲分局外埔派出所製作嫌疑人筆錄。

警方表示，檢舉人劉姓技士稱，外籍移工是今年4月許於外埔區月眉西路與月眉南路之民間停車場內，有外籍移工兜售狗肉，檢舉人並提供疑似狗肉的肉品及兜售狗肉的影片，經查證後，於今天下午2時前來大甲分局外埔所告發違反動物保護法，並提供相關照片及影片等證據。