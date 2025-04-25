彰化員林打詐出名 南投茶農被詐20萬元跨縣報警求助
彰化縣員林警分局林厝派出所打詐出名，南投縣一名茶農懷疑被詐，打電話向林厝派出所報案，配合員警釣出車手，保住20萬元血汗錢。林厝派出所在同日逮捕另兩名車手，合計3案阻詐140萬元。
警方今指出，本月1名南投縣竹山鎮林姓茶農，向彰林厝派出所報案自稱看到投資網頁，半疑半信點進去，「理財專員」聯絡他並指導投資飆股，面交20萬元之後，股票APP顯示小有獲利，他想先出金卻被拒絕，投顧公司要求再投資賺更多，他始知被騙。林姓茶農配合警方辦案，逮捕21歲曹姓車手。
員林市陳姓婦人在臉書看到投資廣告，十分心動，加入LINE投資群組，群組內一堆人分享「又賺了」的獲利經驗，「理財經理」稱只要投資就「保證獲利」、「穩賺不賠」，陳婦向朋友借款30萬元面交給「理財專員」，未料「有賺」都拿不回來，經好友點醒原來被詐。陳婦配合警方，捕獲37歲吳姓車手。
員林市江姓婦人也是遭遇投資型詐騙，向東出派出所報案後，與詐騙約定在超商外面面交100萬元，員警埋伏，逮捕粉領族裝扮的39歲楊姓女車手。連同前兩件投資型詐騙，警方詢問後，把3名車手依法依詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。
員林警分局長吳詠傑指出，3件投資型詐騙都在本月22日查獲，捕獲車手歸功員警積極努力辦案和被害人配合，警方必須再次請民眾注意詐騙集團常假借名人、醫師或投資專家的名義，加上「穩賺不賠」、「專人協助」等話術，一步步誘導交付金錢，民眾有任何疑問應先撥打165反詐騙專線或110報案。
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