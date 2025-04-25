前科長收賄千萬包庇廠商重判16年 竹市衛生局說話了

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌利用職務之便，替千件本該受罰的案件規避處分，再從中收賄1300多萬元，新竹地方法院依貪汙等罪重判鄭姓科長16年。新竹市衛生局也聲明，對於貪瀆零容忍，收到最終判決將立即處置。

新竹市衛生局表示，有關鄭姓前科長辦理報紙、網路媒體、電視台刊登或宣播涉及誇大、易生誤解等產品廣告之行政裁處，未合法送達及隱匿裁處書等涉貪汙治罪條例，目前該案進入司法審判階段，市府尊重司法程序並全力配合偵辦，絕不寬貸。

新竹市衛生局表示，鄭女2020至2021年間涉犯貪汙，經新竹地院裁定羈押期間，已依法停職。後續因法院裁定解除羈押，導致停職原因消滅，鄭女依法提出復職申請。依據公務人員保障法第10條規定，衛生局需暫准其復職，並已於去年10月17日將其降調非主管職靜候判決結果。

衛生局強調，對於涉及貪瀆案件一向採取零容忍態度，未來將依據法院最終刑事判決結果，辦理後續人事處置事宜，確保機關運作廉明、公正。