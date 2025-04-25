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前科長收賄千萬包庇廠商重判16年 竹市衛生局說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長涉嫌利用職務之便，替千件本該受罰的案件規避處分，再從中收賄1300多萬元，新竹地方法院依貪汙等罪重判鄭姓科長16年。新竹市衛生局也聲明，對於貪瀆零容忍，收到最終判決將立即處置。

新竹市衛生局表示，有關鄭姓前科長辦理報紙、網路媒體、電視台刊登或宣播涉及誇大、易生誤解等產品廣告之行政裁處，未合法送達及隱匿裁處書等涉貪汙治罪條例，目前該案進入司法審判階段，市府尊重司法程序並全力配合偵辦，絕不寬貸。

新竹市衛生局表示，鄭女2020至2021年間涉犯貪汙，經新竹地院裁定羈押期間，已依法停職。後續因法院裁定解除羈押，導致停職原因消滅，鄭女依法提出復職申請。依據公務人員保障法第10條規定，衛生局需暫准其復職，並已於去年10月17日將其降調非主管職靜候判決結果。

衛生局強調，對於涉及貪瀆案件一向採取零容忍態度，未來將依據法院最終刑事判決結果，辦理後續人事處置事宜，確保機關運作廉明、公正。

衛生局強調，有關衛生局於前期疑涉違規案件受理後，均於系統列管後續辦理情形，裁處書依規簽辦機關首長決行，於開罰後追蹤控管罰鍰收入催繳執行等內控機制，並不定期稽核處辦情形，發揮興利除弊功能。

新竹地方法院昨天宣判，張姓廠商與家人一起聆聽宣判。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院昨天宣判，張姓廠商與家人一起聆聽宣判。記者郭政芬／攝影

新竹 衛生局 貪汙

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