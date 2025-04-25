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高雄托嬰中心「借殼重生」兒虐連環爆 衛福部回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

高雄市楠梓某托嬰中心3年前爆出兒虐事件，負責人遭開罰停業後，又「借殼重生」，在原地點改以負責人丈夫名義登記營業，近期再次傳出虐兒事件，受害嬰兒共8位，遭終止準公共托育服務合作契約。衛福部社家署代理署長周道君說，未來將與地方政府討論，如何強化辨識，杜絕涉及不當對待的托嬰中心改名重新營業。

事發托嬰中心，3年前被爆出燙傷兒童，近期則傳出呼嬰兒巴掌，強灌副食品。高雄市政府社會局指出，2月19日民眾報案，經調閱監視器，發現2月10至12日，共8名嬰兒遭2名托嬰中心女性員工不當餵食，不當按揉頸部，但目前並無傷勢。該案涉及偽造文書等刑案，配合檢警於4月搜查後，將依法裁處，並協助家長轉托。

周道君表示，該案涉及兒虐，將依兒少保護案件處理，另有關托嬰中心管理部分，高雄市已取消其準公共托育服務合作契約。他強調，不論是否為「借殼」開設托嬰中心，都要遵守法規，發生違法、不當對待嬰兒情事，必須依法嚴懲。本案是否涉及借殼，將派員查察。

「借殼重生托嬰中心，申請資料上常與新申請案件難以分辨。」周道君說，針對這類同一經營團隊，涉及違反事件後，轉換名稱、負責人登記情況，將與地方政府討論，如何調整行政流程，強化辨識，希望未來別再有類似情況發生。

因該托嬰中心涉嫌任用不適任人員、冒用托育人員身分提供服務，並有不實陳報等情事，高雄市政府社會局表示，將命其停辦或廢止其設立許可，依其涉嫌偽造文書使公務員登載不實一節，函送檢察機關偵辦。

衛福部社家署代理署長周道君說，未來將與地方整府討論，如何強化辨識，杜絕涉及不當對待的托嬰中心，改名重新營業。本報資料照片
衛福部社家署代理署長周道君說，未來將與地方整府討論，如何強化辨識，杜絕涉及不當對待的托嬰中心，改名重新營業。本報資料照片

嬰兒 托嬰 高雄市

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