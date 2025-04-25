女遇「地面師詐騙」將房抵押借款 桃警苦勸反遭嗆要提告

「我姊姊被騙了，竟把房子拿去抵押貸款！怎麼辦啊？」桃園市桃園警分局青溪派出所昨午接獲民眾報案，表示長姊疑似遭到地面師詐騙，請幫忙阻止；見警到場，女子堅稱合法投資，敢擋她投資就提告，警方苦勸才讓她冷靜，並到銀行辦解除抵押手續。

桃園分局說，青溪派出所警員盧育桓及廖均，昨下午2時20分接獲民眾求助，根據描述情況，懷疑可能是先噓寒問暖，再邀加入投資，為了投入更多本錢領回獲利，先將房產抵押借款等類似地面師詐騙手法，雙警一聽不妙，趕緊去勸阻。

被害陳小姐一見警方到場，氣憤地說明，我是合法的投資，對方是老朋友常見面，堅持自己沒有被詐騙，如果員警要阻止，她將到地檢署控告員警多管閒事；雙警仍耐心地解說，終於讓陳小姐冷靜些。

陳小姐說，之前在網路交友認識姜姓男子，對方自稱是投資專家，每天定時噓寒問暖，讓雙方陷入曖昧氛圍，隨著越來越熟稔，對方開始建議她要投資存老本，並建議可以先將房屋抵押5百萬投入股市，這樣獲利會更快。

陳小姐老實說，其實她從未見過對方，平常透過line通話或打字，員警當下研判這就是詐騙集團慣用「假交友真詐財｣的手法，經員警與家人苦勸多時，終於讓她回心轉意，在員警及家人陪同前往銀行辦理解除抵押手續，保住房產。