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大喊「神明來了」！台中機車行老闆突發狂 咬熟客耳垂血染衣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中烏日一家機車修車行葉姓老闆，今與洪姓熟客泡茶，突然性情大變，喊「神明要來了」等語，攻擊並咬傷洪男耳垂，警方到場，約束情緒不穩定、有腳傷的葉男，並雙雙送醫；鄰居說，葉男老實客氣也孝順，不曾酒後鬧事，不解為何會突然發狂。

今天下午3時05分，有男子情緒失控，從烏日區一家機車修車行內，大鬧到附近的一處超市，警方獲報到場，發現該名男子已躲在角落，情緒不穩定，口中還念念有詞，立即約束，並協同消防隊協助就醫。

警方查出，涉嫌行凶是4旬葉姓機車行老闆，今天下午因4旬的洪姓男熟客牽機車修理，兩人在店內泡茶聊天，隨後葉姓老闆跑到店後方住家逗弄小孩，沒多久，走回店內後，就突然性情大變，嘴裡碎碎念，攻擊洪男，並咬對方耳垂，造成耳垂撕裂傷，流血染紅衣服，洪男見狀反抗，二人拉拉扯間，葉姓老闆腳也擦傷。

警方到場後，約束葉男，葉男精神仍不穩定，而耳垂受傷的洪姓男熟客則是滿臉驚恐，不清楚明明兩人喝的是茶，怎麼會變這樣？兩人都送往中山醫學大學附設醫院治療，目前都在治療中，狀況穩定，都無無生命危險，詳細的案發經過，待警方進一步釐清。

警方到場後，將葉姓機車行老闆強制送醫治療評估。圖／讀者提供
警方到場後，將葉姓機車行老闆強制送醫治療評估。圖／讀者提供

警方到場後，將葉姓機車行老闆強制送醫治療評估。圖／讀者提供
警方到場後，將葉姓機車行老闆強制送醫治療評估。圖／讀者提供

情緒 機車行 神明 老闆

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