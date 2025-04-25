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蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉洗錢1.2億遭押！網紅妻道歉 嘉檢這樣看

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

知名網紅蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉詐騙及洗錢防制法遭收押，「G卡姐夫」網紅妻子今天在社群平台發表，委託嘉義律師嚴庚辰聲明，對丈夫涉案不知情，並向外界、受害者、公司同仁道歉。嘉檢說，蘇姓男子涉及詐騙及洗錢防制法案件收押，檢察官偵辦中，對羈押被告配偶委託律師發表聲明撇清，因與案情無關，不予置評。

嘉義市38歲蘇姓男子擔任金融機構放款行員期間，涉嫌配合詐騙集團掩護辦理人頭帳戶，並協助車手提領高達1億2千萬元的詐騙金流。警方去年破獲車手提領案件，根據供詞與匿名檢舉信，鎖定頂著「泡麵頭」造型的蘇男涉案，嘉檢日前將其傳喚到案，複訊後聲押禁見獲准。

近日網友出面爆料，蘇男疑似蔡阿嘎團隊成員「+0」的親姊夫（「G卡姐夫」），引發熱議！「G卡姐夫」的妻子委託律師嚴庚辰發表聲明，貼在社群平台說，「配偶疑似在工作中涉法一事，我在事前完全不知情，直到案發當天接到家人通知，並詢問律師後，才得知配偶已被檢方聲押。由於偵查不公開原則，目前無法對案件細節進一步說明。最後也向外界、受害者、公司同仁道歉。」

律師嚴庚辰說，他不是此案羈押蘇姓被告辯護人，只接受其配偶委託發表律師函聲明。檢方說，蘇姓被告配偶與案情無關，對其委託律師聲明，不予置評。

嘉市38歲蘇姓男子擔任金融機構放款行員期間，涉嫌配合詐騙集團掩護辦理人頭帳戶，並協助車手提領高達1億2千萬元的詐騙金流。嘉檢聲押禁見獲准。記者魯永明／翻攝
嘉市38歲蘇姓男子擔任金融機構放款行員期間，涉嫌配合詐騙集團掩護辦理人頭帳戶，並協助車手提領高達1億2千萬元的詐騙金流。嘉檢聲押禁見獲准。記者魯永明／翻攝
洪小姐出面回應，強調完全不知情。 圖/摘自蔡阿嘎臉書、chia1120 IG
洪小姐出面回應，強調完全不知情。 圖/摘自蔡阿嘎臉書、chia1120 IG
嘉義律師嚴庚辰代委託當事人發表聲明函。圖／摘自chia1120 IG
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律師 網紅 蔡阿嘎 詐騙集團

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