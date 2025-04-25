快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

影／驚險！女購物下車沒熄火遭男狹持幸掙脫 警查緝到案

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

驚險！屏東縣27歲一名女子昨下午1點多將車停在潮州鎮太平路的店家前方買東西，汽車沒熄火，再返回車上時，汽車後座突然出現一名男子，從後方挾持還大喊「開車」。該女子奮力掙脫後逃出車外，男子遂徒步逃離，警方獲報鎖定轄內治安顧慮人口48歲陳男，昨傍晚逮捕到案。

屏東縣潮州警分局昨獲報，調閱周邊監視器，發現嫌犯48歲陳姓男子是轄內治安顧慮人口，陳男一開始騎單車經過太平路附近徘徊，後來尋找犯案車輛，發現被害人的白色車輛未上鎖後潛入車內企圖行竊，不料遇被害人返車，遂以徒手控制對方企圖脅迫離開。

被害人說，她到店家買東西，她第一趟下車時有熄火鎖車，後來回到車上時要試裝買的東西是否合適，發現這名嫌犯在她的車子周圍，還有嘗試拉她的右後車門，後來她發現買的袋子試裝之後不夠大，所以第二趟下車，當時沒熄火，她就下車到店家，因為很快就出來，大約一到兩分鐘而已。

後來她一上車就發現，這名男子出現在她的後座，「勒我的脖子，右手抓我的右手手臂，身上沒有武器，大喊（用台語）要我開車」。當時她就一直尖叫，她的左手是空的，趕緊用左手拉開車門，用腳踢，外面人很多，也有人看到，竊嫌就鬆手，她隨即跑下車，她就把門關上了，看到竊嫌試圖要開她的車，她也把車門拉開，竊嫌也被她嚇到了。

竊嫌後來徒步逃走，警方獲報後，鎖定轄內治安顧慮人口48歲陳男，昨晚間6時35分在竹田鄉將陳男逮捕到案，全案依刑法竊盜未遂、恐嚇及強制罪嫌函送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾駕車務必熄火、拔鑰並上鎖，避免成為不法目標。

被害女子（白色衣服者）遭車內遭嫌犯一度狹持，後來趕緊逃出，嫌犯陳男（左，藍色衣服者）也徒步逃逸。記者劉星君／翻攝
被害女子（白色衣服者）遭車內遭嫌犯一度狹持，後來趕緊逃出，嫌犯陳男（左，藍色衣服者）也徒步逃逸。記者劉星君／翻攝
警方昨天傍晚逮捕竊嫌陳男。記者劉星君／翻攝
警方昨天傍晚逮捕竊嫌陳男。記者劉星君／翻攝
警方昨天傍晚逮捕竊嫌陳男。記者劉星君／翻攝
警方昨天傍晚逮捕竊嫌陳男。記者劉星君／翻攝

屏東縣 監視器 被害人

延伸閱讀

全中運／屏東代表隊寫新頁 27面金牌創隊史最佳

這縣市房價比苗栗還便宜 首季狂吸逾淨8千「脫北者」、居北台灣之冠

便宜又安全 美國這15個城市值得定居

消費糾紛！男竟開BMW倒車衝撞小吃部大門害兩人受傷

相關新聞

大喊「神明來了」！台中機車行老闆突發狂 咬熟客耳垂血染衣

台中烏日一家機車修車行葉姓老闆，今與洪姓熟客泡茶，突然性情大變，喊「神明要來了」等語，攻擊並咬傷洪男耳垂，警方到場，約束...

影／台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

一輛載運雞肉的冷凍小貨車，今天下午近3時行經台62線快速道路12.3公里西行瑞芳往基隆方向，疑因天雨路滑自撞護欄後翻覆十...

黑歷史挖出！高雄楠梓托嬰中心虐8嬰 負責人曾害死男嬰

高雄市楠梓區右昌某私立托嬰中心遭爆出有8名嬰兒遭到保母虐待，托嬰中心負責人楊姓婦人被起底挖出黑歷史，15年前就曾經害死男...

蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉洗錢1.2億遭押！網紅妻道歉 嘉檢這樣看

知名網紅蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉詐騙及洗錢防制法遭收押，「G卡姐夫」網紅妻子今天在社群平台發表，委託嘉義律師嚴庚辰聲明，...

高雄托嬰中心「借殼重生」兒虐連環爆 衛福部回應了

高雄市楠梓某托嬰中心3年前爆出兒虐事件，負責人遭開罰停業後，又「借殼重生」，在原地點改以負責人丈夫名義登記營業，近期再次...

女遇「地面師詐騙」將房抵押借款 桃警苦勸反遭嗆要提告

「我姊姊被騙了，竟把房子拿去抵押貸款！怎麼辦啊？」桃園市桃園警分局青溪派出所昨午接獲民眾報案，表示長姊疑似遭到地面師詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。