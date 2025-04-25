影／驚險！女購物下車沒熄火遭男狹持幸掙脫 警查緝到案
驚險！屏東縣27歲一名女子昨下午1點多將車停在潮州鎮太平路的店家前方買東西，汽車沒熄火，再返回車上時，汽車後座突然出現一名男子，從後方挾持還大喊「開車」。該女子奮力掙脫後逃出車外，男子遂徒步逃離，警方獲報鎖定轄內治安顧慮人口48歲陳男，昨傍晚逮捕到案。
屏東縣潮州警分局昨獲報，調閱周邊監視器，發現嫌犯48歲陳姓男子是轄內治安顧慮人口，陳男一開始騎單車經過太平路附近徘徊，後來尋找犯案車輛，發現被害人的白色車輛未上鎖後潛入車內企圖行竊，不料遇被害人返車，遂以徒手控制對方企圖脅迫離開。
被害人說，她到店家買東西，她第一趟下車時有熄火鎖車，後來回到車上時要試裝買的東西是否合適，發現這名嫌犯在她的車子周圍，還有嘗試拉她的右後車門，後來她發現買的袋子試裝之後不夠大，所以第二趟下車，當時沒熄火，她就下車到店家，因為很快就出來，大約一到兩分鐘而已。
後來她一上車就發現，這名男子出現在她的後座，「勒我的脖子，右手抓我的右手手臂，身上沒有武器，大喊（用台語）要我開車」。當時她就一直尖叫，她的左手是空的，趕緊用左手拉開車門，用腳踢，外面人很多，也有人看到，竊嫌就鬆手，她隨即跑下車，她就把門關上了，看到竊嫌試圖要開她的車，她也把車門拉開，竊嫌也被她嚇到了。
竊嫌後來徒步逃走，警方獲報後，鎖定轄內治安顧慮人口48歲陳男，昨晚間6時35分在竹田鄉將陳男逮捕到案，全案依刑法竊盜未遂、恐嚇及強制罪嫌函送地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾駕車務必熄火、拔鑰並上鎖，避免成為不法目標。
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