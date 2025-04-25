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台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

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影／台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一輛載運雞肉的冷凍小貨車，今天下午近3時行經台62線快速道路12.3公里西行瑞芳基隆方向，疑因天雨路滑自撞護欄後翻覆十多公尺深橋下，車子摔得稀巴爛，人被壓在車底救出，下半身粉碎性骨折，送醫搶救。由於橋下剛好有大樹阻擋，減緩撞擊力道，救了司機一命。

今天下午近3時，小貨車在台62線快速道路12.3公里西行瑞芳往基隆方向，疑因天雨路滑不慎自撞護欄後翻覆至橋下，車子幾乎摔爛，由於受困及傷亡人數不明，基隆。瑞芳大批消防人車趕至救援。

瑞芳警分局說，台62線上交通未影響，肇事車輛占用月眉路瑞芳往基隆方向外側車道，現場尚有單向車道可通行交通未中斷。車上一名男性駕駛被救出，送往基隆長庚醫院救治。

消防人員表示，到達現場後發現小貨車從高處墜落，約十多公尺，馬上展開救援，駕駛被壓在車底，原來有意識，但已慢慢失去意識，已送醫救治。

司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影
司機被壓在車底救出，送醫搶救，貨車翻落台62線，有10多公尺深，幸好下方有大樹阻擋。記者游明煌／攝影

基隆 瑞芳 自撞 車禍 骨折

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