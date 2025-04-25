高雄某大學傳學生陳屍宿舍 隔壁寢室同學幫送包裹開門嚇傻

宿舍示意照。圖／ingimage

高雄小港區某大學宿舍傳出死亡案件，一名就讀五專的專三生今天下午2點多被隔壁寢室男同學發現死亡，據了解，該生疑似輕生，因家住在鳳山，家屬已到達現場，哭倒在地。同學表示該生上午正常上課，直到中午1點15分，仍有看到他身影，死亡原因有待警方釐清。

據指出，該名專三男學生住在4人一間宿舍，平時沉默寡言，鮮少與人互動，因今天是星期五，其他3名室友都已返家，下午2點多時，一名隔壁寢室同學熱心幫送包裹到寢室，驚見男學生已是OHCA狀態明顯死亡，因驚嚇過度情緒極不穩定，校方已啟動輔導關懷機制。

校方發出聲明表示，已針對身亡學生班級進行班級哀傷輔導，將受事件衝擊影響較大、目擊的學生列為追蹤名單，請導師多加關心輔導，並鼓勵學生接受心理諮商協助，此外將加強生命教育宣導，並提供身亡學生家長後續相關事宜協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980