離市警局不到200公尺！德撲連續被抓賭博還營業 警分局長率隊聯合稽查

德州撲克是近年年輕人熱愛的休閒嗜好，但不少協會掛羊頭賣狗肉，玩起「現金桌」賽制涉犯賭博罪，北市中正一警方連續破獲德州撲克賭場，其中一間僅離台北市警局不到200公尺，更是被查獲2次。警方昨天聯合市府相關單位稽查，由分局長張嘉煌率領警力執法，發現包括違建、消防設備不符合等缺失，限期改正，否則裁罰。

中正一警方指出，轄內有2間德州撲克協會遭3次查獲，被市府列為「正俗專案」執行對象，24日聯合都發局、商業處、消防局及建管處等相關單位聯合稽查，針對行政不法違規事項加強查緝，透過執行罰鍰、停業、歇業、撤照、斷水斷電等措施消滅不法場館。

警方說，昨天針對轄內2間德州撲克協會聯合稽查，缺失包括部分空間違建、無協會登記資料、逃生通道及公設空間堆積雜物、消防安全設備不符、2個不同名稱協會使用同一案號團體證書、未設置明顯禁菸標示等要求限期改正。

違法的協會有「國際」和「環球」兩間競技撲克協會。警方去年7月查獲「國際」，5人被移送賭博罪人數、25人被依社維法裁處，沒想到抓了不學乖，又重起爐灶，去年11月再被搜索，9人被移送賭博罪人數、39人被依社維法裁處；「環球」則是警方今年3月查獲，8人被移送賭博罪人數、28人被依社維法裁處。

警方表示，「國際」今年1月被提報為正俗專案執行對象，由於2次違規，3月被都發局裁罰20萬元，並勒令停止違規使用；而「環球」今年4月被提報為正俗專案執行對象。

警方強調，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式經營職業賭場，企圖以合法掩護非法，假藉比賽、訓練等名義，行賭博之實，以規避警方查緝，絕不容許非法經營賭博，亦杜絕以申請設立協會為名從事非法賭博行為，將持續強力執行「掃蕩賭博」工作，以穩定社會治安。