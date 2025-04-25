車輛追撞查出毒品且貼有警察工程車字樣 嘉縣警急澄清是外包廠商

曾姓男子昨天下午駕駛轎車在嘉義市垂楊路追撞臨停大貨車，衝擊力道猛烈，車上2人受傷送醫，警方還在車內發現疑似K他命毒品，因車身貼有「嘉義縣警察局監視器工程車」字樣引發關注。嘉義縣警察局今澄清，車輛是監視器得標廠商委外包商工程車，並非公務車輛，已要求移除字樣。

嘉義市警察局表示，曾姓男子昨天下午4點多駕駛轎車，在垂楊路追撞停放路邊大貨車，衝撞力道猛烈，轎車車頭嚴重變形，曾姓男子及柳姓乘客都受傷送醫，還在車上發現疑似三級毒品K他命及18包毒品咖啡包，將進行毒品鑑驗及相關調查，以釐清事發過程。

嘉義縣警察局保安科長張新養說，這輛轎車是嘉義縣警察局監視器建置案得標廠商委外包商的工程車，經查並非警察局公務車輛；目前已立即連絡監視器建置案得標廠商，要求委外包商全面移除車身「嘉義縣警察局」字樣，避免造成社會大眾誤解。

車禍自撞意外在車上查出毒品，案件由嘉義市警察局偵辦中。警方強調，將持續強化毒品查緝行動，全力打擊毒品犯罪不遺餘力，呼籲民眾若發現可疑情事，應即時報警，協助警方維護社會治安，營造安全的生活環境。

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