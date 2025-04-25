血染床單…高雄待業婦陳屍住處房間 檢方相驗非他殺
高雄市鳳山區林姓婦人在4月23日晚間，經丈夫發現陳屍住處房間床上，頸部中刀，還留1把尖刀，已經死亡多時。警方勘查無外力介入，今天檢方相驗後，已開出死亡證明。
據了解，林婦（48歲）正待業中，4月23日晚間7時許，丈夫下班回家，沒看到她，後來在女兒房間，驚見她頸部中刀，躺在床上頸部出血，床上大片血跡，趕緊向119求救，但救護人員和警方到達時，發現林婦已經死亡多時。
警方勘查林婦住處，門窗未遭破壞，屋內也無打鬥痕跡，並查明林夫確實剛下班回家，而且從電梯影像，也確認不曾有他人進出她家，無外力介入，報請檢方相驗。
檢方相驗死因，林夫和家屬沒異議，已開出死亡證明，讓家屬善後。
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