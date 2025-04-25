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嘉義7旬行動不便阿嬤過馬路 遭機車迎面撞飛傷重不治
嘉義縣水上鄉中庄村7旬行動不便老婦，昨晚7點多拄著四腳助行器出門活動，不料才剛走出家門，正要穿越馬路走到對面時，遭直行的機車迎面撞上，老婦當場倒地，由救護車送往台中榮總嘉義分院急救，仍因傷重宣告不治，詳細事故原因仍待警方釐清。
據了解，7旬老婦平時行動不便，要依靠助行器才能維持行動，昨天晚上出門活動筋骨，剛走出家門要過馬路時，疑似直接穿越馬路，沒有走斑馬線過馬路，在縣道165線遭直行機車撞上，老婦摔倒在地，機車騎士反應不及，緊急剎車也連人帶車摔倒。
嘉義縣消防局表示，昨晚7點多獲報水上鄉中庄村發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為機車與行人發生車禍，67歲男性機車騎士及70歲女性行人均肢體外傷，給予相關處置，分別送往嘉義聖馬爾定醫院及台中榮總嘉義分院救治。
警方指出，初步確認機車騎士無酒駕，老婦疑似行動不便，沒有走行人穿越道，逕直穿越車道，機車騎士疑未注意車前狀況減速慢行，呼籲車輛進入市區或住宅區應減速慢行，對於年長者過馬路，也應放慢速度禮讓通行，維護他人及自身行車安全。
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