快訊

疑天雨路滑…台62線快速道路小貨車翻覆摔爛 傷亡不明搶救中

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義7旬行動不便阿嬤過馬路 遭機車迎面撞飛傷重不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉中庄村7旬行動不便老婦，昨晚7點多拄著四腳助行器出門活動，不料才剛走出家門，正要穿越馬路走到對面時，遭直行的機車迎面撞上，老婦當場倒地，由救護車送往台中榮總嘉義分院急救，仍因傷重宣告不治，詳細事故原因仍待警方釐清。

據了解，7旬老婦平時行動不便，要依靠助行器才能維持行動，昨天晚上出門活動筋骨，剛走出家門要過馬路時，疑似直接穿越馬路，沒有走斑馬線過馬路，在縣道165線遭直行機車撞上，老婦摔倒在地，機車騎士反應不及，緊急剎車也連人帶車摔倒。

嘉義縣消防局表示，昨晚7點多獲報水上鄉中庄村發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為機車與行人發生車禍，67歲男性機車騎士及70歲女性行人均肢體外傷，給予相關處置，分別送往嘉義聖馬爾定醫院及台中榮總嘉義分院救治。

警方指出，初步確認機車騎士無酒駕，老婦疑似行動不便，沒有走行人穿越道，逕直穿越車道，機車騎士疑未注意車前狀況減速慢行，呼籲車輛進入市區或住宅區應減速慢行，對於年長者過馬路，也應放慢速度禮讓通行，維護他人及自身行車安全。

嘉義縣水上鄉7旬行動不便婦人昨晚拄助行器出門，過馬路時疑直接穿越車道，遭直行機車撞倒傷重不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉7旬行動不便婦人昨晚拄助行器出門，過馬路時疑直接穿越車道，遭直行機車撞倒傷重不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉7旬行動不便婦人昨晚拄助行器出門，過馬路時疑直接穿越車道，遭直行機車撞倒傷重不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉7旬行動不便婦人昨晚拄助行器出門，過馬路時疑直接穿越車道，遭直行機車撞倒傷重不治。記者黃于凡／翻攝

嘉義 機車騎士 老婦 行人 車禍

延伸閱讀

影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死

影／左轉未禮直行車！台南轎車攔腰撞飛女機車騎士受傷

嘉義秘境新嘉大昆蟲館換經營團隊下月重新開幕 展覽活動美食特色曝

全中運落幕台南「奪153面獎牌」 嘉義明年4月接棒、3月先辦台灣燈會

相關新聞

疑天雨路滑…台62線快速道路小貨車翻覆摔爛 傷亡不明搶救中

今天下午近3時，台62線快速道路12.3公里西行瑞芳往基隆方向，一輛自小貨車，疑因天雨路滑不慎自撞護欄後翻覆至橋下，車...

黑歷史挖出！高雄楠梓托嬰中心虐8嬰 負責人曾害死男嬰

高雄市楠梓區右昌某私立托嬰中心遭爆出有8名嬰兒遭到保母虐待，托嬰中心負責人楊姓婦人被起底挖出黑歷史，15年前就曾經害死男...

車輛追撞查出毒品且貼有警察工程車字樣 嘉縣警急澄清是外包廠商

曾姓男子昨天下午駕駛轎車在嘉義市垂楊路追撞臨停大貨車，衝擊力道猛烈，車上2人受傷送醫，警方還在車內發現疑似K他命毒品，因...

血染床單…高雄待業婦陳屍住處房間 檢方相驗非他殺

高雄市鳳山區林姓婦人在4月23日晚間，經丈夫發現陳屍住處房間床上，頸部中刀，還留1把尖刀，已經死亡多時。警方勘查無外力...

嘉義7旬行動不便阿嬤過馬路 遭機車迎面撞飛傷重不治

嘉義縣水上鄉中庄村7旬行動不便老婦，昨晚7點多拄著四腳助行器出門活動，不料才剛走出家門，正要穿越馬路走到對面時，遭直行的...

嘉義25歲男與友人鬧翻 遭3人圍毆暴打疑腦出血猝逝

嘉義縣大林鎮25歲王姓男子日前與友人鄭姓男子起衝突，王男遭對方3人圍毆暴打，負傷開車逃回家，隔天仍感到身體不適，再至北港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。