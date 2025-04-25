嘉義25歲男與友人鬧翻 遭3人圍毆暴打疑腦出血猝逝

嘉義縣大林鎮25歲王姓男子日前與友人鄭姓男子起衝突，王男遭對方3人圍毆暴打，負傷開車逃回家，隔天仍感到身體不適，再至北港媽祖醫院急診，被送進加護病房觀察治療，疑似嚴重腦出血，前天在醫院宣告死亡，但死因仍待檢方調查釐清。

嘉義地檢署指出，今天解剖初步發現，死者顱內有陳舊出血、缺氧性腦病變，以及全身有住院併發症，將進一步檢驗確認死因。

據了解，王男與鄭男本來雙方就認識，3月深夜相約談事情，雙方一言不合起衝突，鄭男一方友人共3人疑似徒手毆打王男，王男負傷趁機逃跑，開車回家休息，但直到下午仍感到頭暈目眩，自行前往醫院檢查，拿了一些藥就又回家休息。

王男隔天持續感到身體不適，甚至出現噁心嘔吐等症狀，在家屬陪同下至北港媽祖醫院就醫，經診斷送進加護病房內觀察，前天宣告死亡，因王男身上無明顯外傷，死亡原因是否與傷害事件有關，仍待解剖檢驗報告釐清案情。