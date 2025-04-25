影／大麻植栽場藏身公寓 越南籍主嫌見警攻堅跳樓逃摔傷

大麻植栽場藏身新北市樹林區公寓，越南籍主嫌陳姓男子驚見警方破門攻堅，竟從6樓跳樓逃摔傷送醫，現場查扣69株大麻成株，大麻花成品1.5公斤、種子及栽種設備一批，包括主嫌陳男共逮捕4人均為越南籍，警詢後日前依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後聲押3人獲准。

新北市刑大貞三隊由毒品資料庫大數據分析及情資整合，今年3月初鎖定29歲越南籍陳姓男子承租新北市樹林區太順街一處公寓，疑似私設大麻植栽場，報請新北地檢署主任檢察官指揮偵辦，專案小組經1個多數月跟監蒐證，日前持搜索票及拘票，會同新北保大霹靂小組員破門攻堅，一舉搗破大麻植栽場。

警方查獲主嫌陳姓男子及共犯黎姓男子（35歲）和44歲陳姓女子姊弟2人共4人，查扣大麻活株69株，大麻花成品1.5公斤、種子、k他命6包，重6.5公克、大麻煙2支及栽種設備一批，若全製成大麻菸草流入市面，初估市價約新台幣300萬元。

警方破門攻堅時，主嫌陳男為躲避查緝，攀窗自公寓6樓跳樓逃逸，不慎摔落後方防火巷，因頸部劃傷血流不止，痛苦呻吟不止，堪稱「玩命毒師」，由警方會同救護人員戒護送醫治療。

據了解，主嫌陳男於2019年以看護工名義來台工作，因收入不如預期，竟心生歹念，跨海招募有大麻種植經驗越南籍黎男於去年10月底以觀光名義，夾藏大麻種子來台，以「阡插法」方式種植大麻並架設自動化電子設備24小時調控，所得大麻花成品再由集團越南籍共犯陳姓男子（35歲）、陳姓女子姊弟2人對外販售給同鄉牟利。

陳男等4人經警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲押陳嫌及共犯黎男、陳男3人獲准。

新北警方今年執行「第12波安居緝毒專案」，針對新興毒品實施主題式查緝，共查獲525件558人，其中製造、販賣、運輸各類毒品案件174件229人，新興毒品分裝場33處、大麻植栽場1處、依托咪酯毒品2萬餘公克，警方呼籲，大麻具有成癮性、濫用性及社會危害性，長期施用會造成記憶及認知能力衰退等現象，屬公告管制第二級毒品，警方仍秉持「向上溯源，向下刨根」原則，全面阻斷毒品來源、挖掘施用毒品黑數，並結合反毒宣導工作，打造無毒家園。

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