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高雄托嬰中心換名再爆虐嬰 社會局罰機構停辦1年保母重罰48萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市楠梓天使星托嬰中心3年前遭踢爆燙傷、虐待嬰兒，楊姓女負責人遭開罰停業後，近日又被爆出原地點改由楊女丈夫重新登記營業為「貝隺佳托嬰中心」，楊女借用他人保母證照再次虐嬰，8名嬰孩遭呼巴掌、強灌副食品；社會局重罰楊女48萬元罰鍰並公告姓名，限制其最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

貝隺佳托嬰中心在去年2月立案，社會局於案發前無預警加強訪視稽查4次，今年2月19日受理通報後，即啟動兒童保護調查，查看2月10至12日監視器，發現尚有其他兒童受害，但調閱其他時間監視器、索取家長名冊及冒用身分擔任托育人員等資料受阻，3月中旬尋求檢警協助，並同步協助4位家長提告，4月配合檢警搜索取得積極證據。

社會局已在4月15日終止準公共托育服務合作契約，並勒令停辦，社會局啟動一對一個管機制協助家長，提供左營、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，並安排兒保醫療中心對受害兒童進行身心評估，以家長與孩子的需求與福祉為最大前提，全力協助孩子轉托。

針對貝隺佳托嬰中心二名工作人員不當照顧行為，社會局表示，違反兒少法事實明確，裁處楊姓人員48萬元罰鍰並公告姓名，裁處另一位已離職工作人員6萬元，並限制其最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。另該中心機構管理違法情節嚴重，社會局命停辦1年並公布機構名稱。

對於托嬰中心更換負責人重新立案，社會局解釋，新負責人並未違反兒少法規定，經函詢中央，回覆托嬰中心申請設立許可，仍依兒少法規定發給設立許可證書，本案所引發的社會疑慮，社會局將向中央主管機關建議修改現行法規，避免類似情形再次發生。

楠梓某托嬰中心3年前遭踢虐嬰，楊姓女負責人遭開罰停業後，近日又被爆出原地點改由楊女丈夫重新登記營業，市議員李雅慧（左）再度接獲家長陳情孩子遭虐。記者宋原彰／攝影
楠梓某托嬰中心3年前遭踢虐嬰，楊姓女負責人遭開罰停業後，近日又被爆出原地點改由楊女丈夫重新登記營業，市議員李雅慧（左）再度接獲家長陳情孩子遭虐。記者宋原彰／攝影

兒少法 托嬰

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