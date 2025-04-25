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虐8嬰竟早就通通交保1到4萬！高雄楠梓某托嬰中心爆虐嬰

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導

高雄市楠梓某托嬰中心3年前遭踢爆燙傷、虐待嬰兒，負責人楊姓婦人遭開罰停業後竟原地重啟爐灶，以丈夫之名重開托嬰中心，卻爆出虐待8名嬰兒，呼巴掌、灌食，雖市府社會局已要求托嬰中心立刻停辦，但3名托嬰中心負責人、保母卻早就通通交保在外，交保金甚至才1到4萬元。

橋頭地檢署證實，今年3月中旬就接獲市府社會局家庭暴力及性侵害防治中心通報虐嬰案，楠梓警方在這個月初發動搜索，將托嬰中心的朱姓負責人、楊姓婦人及董姓保母帶回訊問，同時查扣到相關證物，不過訊後楊姓婦人在內的3名被告，即分別以1萬元到4萬元交給，檢警還在持續蒐證並釐清相關案情。

據悉，這家位於楠梓右昌的托嬰中心，3年前就被爆出虐嬰，負責人楊姓婦人遭罰停業後，去年2月使用丈夫名義原地重新營業，並借用李姓保母證照經營，但如今再被爆出多名嬰兒疑遭呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，嬰兒身上有瘀青。

高雄市府社會局表示，該托嬰中心目前收托25名嬰孩，今年2月19日受理1位家屬通報，到中心查調監視器後發現2月10日至12日，有8名嬰孩遭保母不當餵食、不當按揉頸部等，目前已無傷勢。該案因有偽造文書等刑事案，經配合檢警4月搜查，取得證據後將依法裁處，現正協助家長轉托。

社會局指出，該中心違法事實明確，已達終止準公共標準，4月15日函文終止準公共托育服務合作契約。2名保母不當照顧行為將開罰48萬並公告姓名，限制30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員，偽照文書部分由檢警偵辦；考量現仍有嬰孩欲轉托，無法立即停業，社會局每日稽查，嚴禁園所再收托嬰孩，並提供家長鄰近區準公共托嬰中心、準公共保母名單參考。

圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage
圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage

保母 嬰兒 托嬰

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