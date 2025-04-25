瑞芳警兵分多路拿照片尋找失蹤童 半小時尋獲...媽媽感恩

新北市瑞芳一名幼童昨晚在瑞芳國小附近走失，媽媽心急如焚，找不到人後報警求救，瑞芳派出所員警兵分多路依她所提供的照片特徵，位線索搜尋多條道路，半小時後在明燈路二段一處公車站找到人，媽媽很感謝員警熱心，找回兒子很高興，眼眶都紅了。

瑞芳警分局表示，昨晚7點多一名婦人焦急地跑進瑞芳派出所求助，指她兒子在瑞芳國小附近走失，因車子很多，擔心發生意外，拜託警察幫忙找人，也怕是不是被壞人抓走。

瑞芳派出所長林昆秀獲報後，先跟男童母親詢問了解小孩的習性及平時可能會去地方、道路後，立即與警員張友文、陳柏諺分頭尋找，根據男童瘦小的身形、特徵及衣著，鎖定幾條可能路線找人。

警方在半小時於新北市瑞芳區明燈路二段60號前的公車站發現失蹤男童，當時男童雖神情略顯不安，所幸身體無恙，只是迷路了。員警馬上帶回派出所，媽媽趕緊抱住兒子說「回家就好」。母子平安團聚後，家屬對警方迅速且細心的協助表達感謝。