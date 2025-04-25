東港警處理車禍途中發生車禍！ 外送機車騎士轉彎撞上噴飛

屏東縣東港警分局張姓姓警員23日中午接獲車禍勤務，要前往處理車禍勤務途中時，張姓警員行經東港鎮大鵬灣環灣道路入口處直行，與一輛當時轉彎的機車騎士陳男發生車禍，兩人都受傷，雙方酒測值均為零。肇事原因警方釐清中。

因為事涉員警車禍，警方格外謹慎保守，警方表示，31歲陳男當時騎機車外送，從東港鎮台17線西往東行駛，在路口處右轉進入大鵬灣環灣道路入口處後左轉環灣道路往林邊方向行駛，與環灣道路上往東港方向行駛的警車駕駛37歲張姓警員開車，發生碰撞。

機車騎士31歲陳男、與37歲張姓警員兩人受傷，警車安全氣囊爆開，警員手臂受傷，陳男則人車被噴飛，雙方未酒駕，警調閱相關監視器畫面佐證，事故發生時，警車行駛方向環灣道路及台17線均為綠燈號誌，警方當時直行，機車疑似左轉，相關肇事責任釐清中。