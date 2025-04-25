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黑歷史挖出！高雄楠梓托嬰中心虐8嬰 負責人曾害死男嬰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage
圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage

高雄市楠梓區右昌某私立托嬰中心遭爆出有8名嬰兒遭到保母虐待，托嬰中心負責人楊姓婦人被起底挖出黑歷史，15年前就曾經害死男嬰，還逛完夜市後才發現男嬰已死亡，再裝無辜把男嬰屍體抱還給男嬰父母，卻僅僅遭依業務過失致死判刑6個月、緩刑2年，如今再爆虐嬰，恐令家長難安心。

托嬰中心負責人楊姓婦人被查出，15年前2010年40歲時，便同樣在高雄擔任保母，接受張姓夫妻委託24小時照顧襁褓中的兄弟倆，但其中2名男嬰中的弟弟因感冒，還有先天性陰囊水腫，張姓夫妻還特別叮囑楊姓婦人要特別注意弟弟的生理狀況及餵藥。

可是楊姓婦人明知道男嬰有感冒，卻未按時讓男嬰服用以緩解感冒症狀，且當時已發現男嬰食慾不好、嗜睡、脹氣、呼吸聲較大及陰囊腫大等異常情形，卻沒有通知張姓夫妻，還誤以為男嬰只是在睡覺，而沒有將男嬰送往醫院就醫。

直到隔天，2月26日晚間8點多，楊姓婦人還把男嬰放在家中就出門跟家人去夜市吃宵夜，直到晚上10點多才回家，但回到家時，才發現男嬰竟然就在出門這段時間裡，已經因為急性支氣管性肺炎引發呼吸衰竭身亡，男嬰被送到醫院時，甚至已經出現屍斑。

事後楊姓婦人把男嬰屍體抱還給張姓夫妻，張姓夫妻悲痛欲絕，沒想到才委託楊姓婦人照顧兒子一天，就天人永隔，雖事後與張姓夫妻達成和解，但楊姓婦人仍遭依業務過失致死起訴，經法官審理認為她因一時疏失，造成男嬰死亡，判處有期徒刑6個月，可易科罰金、緩刑2年。

感冒 托嬰

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