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影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區今上午發生一起死亡車禍，都姓男子駕駛白色賓士車經過路口時，撞上奔跑過斑馬線的74歲陳姓老婦，因撞擊力道大陳當場彈飛重摔慘死，警方對都施以呼氣酒測值為0，同時調閱周邊監視器畫面釐清，初步依過失致死罪嫌將他送辦。

台中第三分局今上午9點33分獲報，東區自由路、復興路口有車禍，經查都男（30歲）駕駛1輛白色賓士車經過路口，當時號誌為轉黃燈，陳婦則沿行人穿越道奔跑穿越。

由於今上午台中下起陣雨，都男疑反應不及加上車速快，當場撞上陳婦釀對方整個人彈飛、重摔，緊急送醫搶救仍死亡。

警方也發現都男的右前車頭毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大，另對都酒測值為0，初步依過失致死罪嫌將他送辦，詳細責任將持續釐清。

警方表示，車輛行經路口應減速慢行，隨時注意車前狀況，如遇行人通過路口應完全停下來讓行人優先過馬路，違規可舉發，肇事致人傷亡可吊照；而行人也應依規定行走行人穿越道，行走時不宜使用手機，不要任意穿越車道，不可闖紅燈應遵守號誌，違規也可開罰。

都男撞上陳婦，右前車頭毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。記者曾健祐／攝影
都男撞上陳婦，右前車頭毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
都男撞上陳婦，右前車頭毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。記者曾健祐／攝影
都男撞上陳婦，右前車頭毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。記者曾健祐／攝影

死亡 行人

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