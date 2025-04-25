影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死

台中市東區今上午發生一起死亡車禍，都姓男子駕駛白色賓士車經過路口時，撞上奔跑過斑馬線的74歲陳姓老婦，因撞擊力道大陳當場彈飛重摔慘死，警方對都施以呼氣酒測值為0，同時調閱周邊監視器畫面釐清，初步依過失致死罪嫌將他送辦。

台中第三分局今上午9點33分獲報，東區自由路、復興路口有車禍，經查都男（30歲）駕駛1輛白色賓士車經過路口，當時號誌為轉黃燈，陳婦則沿行人穿越道奔跑穿越。

由於今上午台中下起陣雨，都男疑反應不及加上車速快，當場撞上陳婦釀對方整個人彈飛、重摔，緊急送醫搶救仍死亡。

警方也發現都男的右前車頭毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大，另對都酒測值為0，初步依過失致死罪嫌將他送辦，詳細責任將持續釐清。