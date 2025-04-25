影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死
台中市東區今上午發生一起死亡車禍，都姓男子駕駛白色賓士車經過路口時，撞上奔跑過斑馬線的74歲陳姓老婦，因撞擊力道大陳當場彈飛重摔慘死，警方對都施以呼氣酒測值為0，同時調閱周邊監視器畫面釐清，初步依過失致死罪嫌將他送辦。
台中第三分局今上午9點33分獲報，東區自由路、復興路口有車禍，經查都男（30歲）駕駛1輛白色賓士車經過路口，當時號誌為轉黃燈，陳婦則沿行人穿越道奔跑穿越。
由於今上午台中下起陣雨，都男疑反應不及加上車速快，當場撞上陳婦釀對方整個人彈飛、重摔，緊急送醫搶救仍死亡。
警方也發現都男的右前車頭毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大，另對都酒測值為0，初步依過失致死罪嫌將他送辦，詳細責任將持續釐清。
警方表示，車輛行經路口應減速慢行，隨時注意車前狀況，如遇行人通過路口應完全停下來讓行人優先過馬路，違規可舉發，肇事致人傷亡可吊照；而行人也應依規定行走行人穿越道，行走時不宜使用手機，不要任意穿越車道，不可闖紅燈應遵守號誌，違規也可開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言