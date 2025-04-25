全聯大火水電父子罹難四個月！八旬嬤至今仍打電話盼「再聽兒孫聲音」

全聯大肚倉儲工地去年12月19日大火釀九死，至今四個多月，其中廖姓水電工頭父子罹難，家屬表示，八旬嬤至今還很難過，還在打電話給2名罹難者，盼「能再聽到他們的聲音」，還念著要把與兩人相處點滴錄下來，深怕有一天會忘記。

全聯大火案，51歲廖姓水電工頭帶著27歲兒子，與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。今天廖姓工頭的姐姐、郭姓罹難工人的姐姐出面，抗議家屬苦等四個多月，火調報告沒下文，拖延賠償事宜。

廖姓工頭的姐姐說，全家人感情都很好，尤其是媽媽因為弟弟很早就離婚單親，要扶養一對子女，因此與弟弟一家同住，侄子和侄女小時候都是媽媽帶大，弟弟和侄子生前很感念，一直把媽媽捧在手心。

廖姐姐指出，大火當天，原本弟弟是派侄子到南屯工作，但沒想到弟弟機車壞掉，才會和侄子共騎機車到大肚全聯工地；大火延燒快速，廖父位置是最接近出口，有機會逃出來，但因發現兒子，又馬上衝進去，一進後就沒辦法再出來。

廖姐姐說，全聯大火案至今四個多月，承包商跟業主就是以火調報告還沒有下文為理由，拖延賠償事宜，造成家屬的二度傷害。

她質疑，全聯說他們是一級耐燃庫板，為何燃燒這麼快？二分多鐘就燒到夾層，所以弟弟和侄子才會在當天下午1時27分就沒氣了，因為侄子還有用語音傳給朋友對外求救，說他已經不能呼吸了，到底有什麼東西可以燃燒這麼快？動火前都沒有做防護措施？好好人出去工作，就再也回不來，叫媽媽情何以堪？

廖姐姐說，事發當天沒敢讓媽媽知道，第二天遺體運到殯儀館前，家屬思考媽媽那麼疼愛兩人，協調先運回家讓媽媽看最後一眼；媽媽至今每天睡不好、吃不下飯，到現在還在打電話給弟弟和侄子，希望能再聽到兩人聲音，這幾天還念著要把與兩人相處點滴錄下來，怕有一天會忘記。

郭姓罹難者的姐姐說，家裡還有7旬爸爸，眼睛看不到，過去都是弟弟照顧，罹難當天，爸爸就一直問「怎麼孩子都沒有回來？」直到弟弟出殯時，才告知爸爸，爸爸沒辦法接受，至今仍每天都吃不下、睡不著。