全聯大火9死…家屬抗議「苦等4個月還沒理賠」 台中市府說話了

全聯大肚倉儲工地去年12月19日大火釀九死，罹難者家屬今抗議，對比新光三越氣爆案，「低層勞工的命不值錢」，家屬苦等四個月，火調報告沒下文，拖延賠償事宜，造成二度傷害。市府回應，中市府啟動職災補助與家屬協調機制。

消防局說，火災原因調查鑑定書已在今年1月22日函送警察局烏日分局依法處理，依據偵查不公開作業辦法規定，火災原因調查鑑定書屬偵察中案件的偵查內容，於偵查終結前不得公開，起火原因應以法院最終判決為依據；該案相關火災證明及火災調查資料於案發後已通知相關利害關係人及家屬進行申請。

全聯大火案，51歲廖姓水電工頭帶著27歲兒子，與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。

廖姓工頭的姐姐說，全聯大火案至今近四個月，盼火調報告能盡速下來，家屬已經苦等近四個月，但承包商跟業主就是以火調報告還沒有下文為理由，拖延賠償事宜，造成家屬的二度傷害。

廖姓姐姐指出，對比新光三越百貨氣爆案，「低層勞工的命不值錢」，火調鑑定、慰問金、理賠等處理速度真的不能比，並質疑台中市政府是否差別待遇？至今快四個月，什麼都沒有，目前只有收到慰問金。

廖姓姐姐說，全聯說他們是一級耐燃庫板，為何燃燒這麼快？且要動火之前，為何沒有現場沒有監工人員？或防護措施，都沒有，且二分多鐘就燒到夾層，所以父子倆在下午1時27分就沒氣了，因為她的侄子還有用語音傳給朋友對外求救，說他已經不能呼吸了，到底有什麼東西可以燃燒這麼快？動火前都沒有做防護措施？好 好人出去工作，就再也回不來，叫媽媽情何以堪？

郭姓罹難工人的姐姐說，家裡還有70來歲的爸爸，過去都是弟弟照顧爸爸，罹難當天爸爸就一直問「怎麼孩子都沒有回來？」現在由她照顧。

郭姐姐質疑，慰問金還分大小和有無家庭，目前遲遲無法得到理賠，後續喪葬和生活醫療都沒有，大家都過的很辛苦，4個月太久了，今天與包商協調還沒結論，盼能給予合理、公平的真相，不要一個推一個，盼市長盧秀燕給罹難家屬給真相，讓罹難者入土為安，家屬得以安慰。

台中市勞工局說明，針對此次職災補助，4名設籍台中市罹災者已發放職災死亡慰問金每人30萬元，共發給120萬元。8名傷者經追蹤皆已復工，其中1案符合勞工局職業災害勞工慰助生活及子女就學補助，已發給子女就學補助金6000元。